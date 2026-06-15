Nel 1999, il mondo del basket assisteva alla fine di un millennio e all’alba di una dinastia texana.

I New York Knicks, arrivati alle Finals da incredibile ottava testa di serie in una stagione mutilata dal lockout, si trovarono di fronte le “Torri Gemelle” dei San Antonio Spurs: un monumentale David Robinson e un giovane, devastante Tim Duncan.

Fu una serie ruvida e fisica, segnata dall’assenza per infortunio di Patrick Ewing e dal cuore immenso di una New York che però dovette arrendersi alla superiorità degli avversari. Gli Spurs vinsero 4-1, festeggiando il loro primo storico titolo proprio sul leggendario parquet del Madison Square Garden dopo una Gara 5 decisa anche dalla freddezza di Avery Johnson.

Per ventisette lunghi anni, quell’apparizione è rimasta l’ultima recita dei newyorkesi sul palcoscenico più importante del mondo: una ferita aperta, un tabù scarsamente superabile e un ricordo malinconico impresso nella mente di un’intera generazione di tifosi della Grande Mela, in attesa del momento perfetto per poter finalmente regolare i conti con il passato.

Flash forward: Gara 5

Jalen Brunson e i “Comeback Knicks” lo hanno fatto di nuovo e ora sono i Knicks Campioni.

Per la prima volta dopo 53 anni, New York siede sul trono della NBA, espugnando il Texas in una Gara 5 tesissima, chiusa sul punteggio di 94-90 per il 4-1 definitivo nella serie.

Una partita che ha seguito fedelmente il copione dell’intera serie, con New York costretta a rimontare uno svantaggio in doppia cifra in ciascuna delle quattro vittorie

Nella notte tra sabato e domenica il baratro è arrivato a toccare i 16 punti.

Nei primi minuti, i Knicks semplicemente non riuscivano a fare canestro, sbagliando 16 dei primi 18 tiri e fallendo i primi 11 tentativi da due punti.

C’è stato un momento nel secondo quarto in cui Victor Wembanyama aveva a referto più stoppate (5) di quanti canestri avessero segnato i Knicks (4).

Eppure, la squadra non si è mai lasciata intimorire: una fiammata di 22-9 prima dell’intervallo ha ricucito lo strappo, mandando le squadre al riposo sul 42-37 per gli Spurs.

È stato un primo tempo d’altri tempi, una battaglia difensiva d’attrito: i 79 punti combinati rappresentano il minimo in una finale dal leggendario scontro tra Lakers e Celtics del 2010 (Gara 7), e il 31,8% al tempo combinato è il dato più basso della prima metà di una gara di Finale nell’era del play-by-play.

Nel quarto periodo, però, si è consumata la leggenda. Jalen Brunson ha preso per mano la squadra segnando 13 punti consecutivi per New York, chiudendo una prestazione monumentale da 45 punti totali; con questa prova, il playmaker mancino ha infranto il record societario per punti in una gara di finale, che apparteneva a Willis Reed (38 punti contro i Los Angeles Lakers in Gara 3 del 1970).

Per celebrare la conclusione d questo campionato, nella redazione di InfoData abbiamo spolverato gli annali NBA e mostrato tutte le squadre campioni con numero di anelli e anni di attesa dall’ultimo titolo vinto (indicato dallo spessore delle barre).

Mentre le dinastie più continue o i successi più recenti mostrano linee sottili e slanciate, sono i singoli exploit del passato remoto a tramutarsi in veri e propri blocchi massicci.

Squadre che contano un solo titolo storico, come i Washington Bullets (con ben 78 anni di attesa accumulati) o i Rochester Royals (fermi a 75 anni), non colpiscono per il numero di trofei, ma per la pesantezza visiva della loro riga, che somiglia a un macigno grafico.

In questo contesto, la barra arancione dei New York Knicks si impone all’occhio: con i suoi 53 anni di astinenza finalmente interrotti, rappresenta uno degli spessori più larghi e storicamente pesanti dell’intero albo d’oro, il simbolo di un digiuno epico che ieri notte si è finalmente sgretolato, ponendo fine ad un paio di ventenni in cui – tra pochi alti e tanti bassi – per certi versi i beniamini della grande mela sono sempre stati etichettati come degli eterni “delusional”.

La straordinaria cavalcata dei Knicks nella stagione 2025/26 rimarrà impressa come il capolavoro della maturità tecnica e della resilienza, partita e coincisa con l’innesto di coach Mike Brown (diventato il 24° allenatore della franchigia dal titolo del 1973), capace di trasformare il roster in una macchina da trasferta spietata, come dimostra il perfetto record di 4-0 registrato in tutti i match ad eliminazione diretta giocati fuori casa in questi playoff.

Il manifesto assoluto di questa incredibile resilienza collettiva si è poi visto in Gara 4 delle Finals: sotto di 29 punti, i Knicks hanno firmato la più grande rimonta nella storia delle finali NBA, vincendo 107-106 grazie al memorabile tap-in di OG Anunoby a soli 1,2 secondi dalla fine, ponendo le basi per il trionfo finale.

Filosofie a confronto: il “Buy” di NY contro il “Build” di San Antonio

Questa serie finale ha rappresentato lo scontro ideologico e strategico tra due modi diametralmente opposti di intendere la costruzione di una squadra vincente nella NBA contemporanea.

Da un lato la filosofia del “Buy” di New York, disposta a tutto pur di vincere subito: una strategia mossa da trade aggressive, spettacolari e coraggiose.

L’emblema assoluto di questa filosofia è stata la clamorosa trade che ha portato Karl-Anthony Towns sulla sponda arancio-blu della Grande Mela; sacrificando asset futuri e pezzi pregiati pur di assicurarsi un centro All-Star capace di aprire il campo col tiro da fuori e garantire centimetri nel pitturato, la dirigenza ha dimostrato la volontà di allestire una vera e propria instant-contender, aggiungendo poi Mikal Bridges e OG Anunoby per dare man forte a Brunson, divenuto centro focale del sistema blu-arancio.

Dall’altro lato, si è opposto il purissimo “Build” di San Antonio guidato da coach Mitch Johnson: una ricostruzione metodica, futuribile e paziente, passata rigorosamente attraverso lo sviluppo di talenti generazionali via draft, come lo strabiliante Victor Wembanyama, il Rookie of the Year dello scorso anno Stephon Castle e il giovane Dylan Harper.

Cosa resta quindi a San Antonio dopo questo severo 4-1 nella serie?

Semplicemente, il futuro dei loro giovani talenti.

I texani hanno pagato a caro prezzo l’inevitabile inesperienza e, soprattutto, il logorio fisico e mentale accumulato nella leggendaria e combattutissima finale di Conference vinta contro gli Oklahoma City Thunder, arrivando forse alle Finals privati della necessaria lucidità nei secondi tempi, ma come dichiarato dallo stesso Wembanyama: “Questa è la lezione più grande della mia vita, il momento di massimo apprendimento”.

Largo quindi ai festeggiamenti per le vie di New York, ma con un occhio puntato verso San Antonio dove un gruppo di giovani – guidato da un alieno francese – è già pronto per il prossimo anno con un obiettivo chiaro da centrare… magari ritornando proprio nella Grande Mela.

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