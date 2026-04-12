Con la fine della March Madness, la stagione degli atleti NCAA viene ufficialmente chiusa ma per trenta uffici dirigenziali della NBA il vero lavoro comincia solo ora; giugno non è così lontano e con esso il momento più critico dell’anno: il Draft.

Non è un segreto che la classe del 2026 sia considerata una delle più ricche di talento dell’ultimo decennio, formata da un gruppo di giovani che vengono ritenuti capaci non solo di entrare in una rotazione, ma di alterare radicalmente le gerarchie della lega.

La domanda che tiene svegli i GM, tuttavia, è sempre la stessa: come si distingue una stella generazionale da un “bust” clamoroso? In un’epoca dominata dai social media, dove i mixtape su YouTube e gli highlight su Instagram possono far apparire imbattibile anche un giocatore limitato, il rischio di lasciarsi ammaliare dall’estetica del gioco è altissimo.

È qui che entra in gioco la scienza – e quindi anche noi della redazione di InfoData – cercando di sollevare il velo della percezione soggettiva attraverso uno strumento che sta rivoluzionando lo scouting moderno: il metodo PRISM.

Il PRISM (Pairwise Ranking & Impact Statistical Model) di Nate Silver non è un semplice raccoglitore di medie punti, assist, rimbalzi o altre semplici statistiche “assolute”; è un algoritmo sofisticato che agisce come un setaccio intelligente, progettato per ignorare il “rumore” visivo dei video virali e concentrarsi sull’impatto reale e tangibile.

A differenza dei modelli tradizionali che cercano di assegnare un valore fisso a un giocatore, PRISM utilizza una logica di confronto a coppie in cui ogni giocatore del pool del draft affronta ogni altro collega in migliaia di duelli statistici virtuali.

L’algoritmo, quindi, non chiede “quanti punti segnerà?”, ma “tra questi due, chi ha più probabilità di avere una carriera migliore sulla base dei dati?”.

Attraverso tecniche come il Bayesian Padding, il modello “pulisce” le statistiche gonfiate da campioni troppo piccoli o da avversari deboli, ancorando ogni prestazione all’età del giocatore e al contesto della sua squadra.

È un metodo che privilegia l’atletismo funzionale rispetto a quello da fiera: non conta quanto salti in alto durante i test atletici, conta se quel salto ti permette di catturare rimbalzi o stoppare tiri durante i minuti decisivi di una gara vera, per quanto simulando il confronto virtuale-statistico.

Applicando questa lente analitica alla stagione e ai prospetti della classe 2026, i risultati del PRISM hanno delineato una Top 5 affascinante, che a volte conferma e a volte sfida il consenso dei media tradizionali.

Nel grafico che segue sono rappresentati i 5 prospetti migliori, corredati dal rispettivo valore dell’indicatore PRISM.

In cima alla lista troviamo Cameron Boozer, figlio d’arte, ma con un’identità cestistica tutta sua visto che a Duke, il più famoso dei due gemelli-eredi di Carlos ha messo insieme una stagione di un’efficienza spaventosa, chiudendo con oltre 20 punti e 10 rimbalzi di media.

PRISM lo adora perché, pur non essendo l’atleta più esplosivo del lotto, la sua capacità di leggere il gioco e la sua pulizia tecnica lo rendono una scommessa sicura per cui i paragoni si sprecano, ma molti scout vedono in lui una versione moderna e più duttile di Al Horford, capace di spaziare il campo come un esterno ma con la solidità di un lungo vecchia scuola.

Al secondo posto si piazza AJ Dybantsa, il prototipo dell’ala moderna che ha incantato a BYU; se Boozer è l’efficienza, Dybantsa è il limite altissimo.

È il giocatore che più di tutti sfida il PRISM, perché la sua estetica è magnifica (un mix di atletismo e tecnica nel tiro), ma i suoi numeri confermano che non è solo apparenza, dall’alto di una media realizzativa superiore ai 25 punti, Dybantsa ricorda per movenze e capacità di colpire su tre livelli una versione giovane di Kawhi Leonard, Paul George o Tracy McGrady, un realizzatore che può diventare un incubo difensivo grazie a un’apertura alare infinita.

La vera scossa al ranking arriva con Kingston Flemings (Houston), anche se bisogna fare una distinzione netta: se lo guardate giocare, vedete un “razzo” con un primo passo bruciante e un’esplosività verticale che ricorda De’Aaron Fox o un giovane John Wall.

Tuttavia, il PRISM lo posiziona così in alto (81.4, fascia All-Star) per quello che c’è sotto il cofano, dove il modello identifica in lui una cognizione cestistica rara: le sue statistiche nelle palle rubate e nel rapporto assist/palle perse indicano una comprensione del posizionamento che appartiene ai grandi generali del campo come Chris Paul.

In breve, parliamo di un atleta d’élite che usa la propria velocità con la testa di un veterano, un mix letale che lo rende il playmaker più completo della classe.

Il vero caso di studio è però Keaton Wagler (Illinois), posizionato al numero 4 dove il PRISM compie lo strappo più netto rispetto allo scouting tradizionale, che spesso lo limita al ruolo di specialista del tiro

I dati di Wagler raccontano una storia di efficienza decisionale e creatività che, con la sua capacità di segnare anche 46 punti in una singola gara contro difese d’élite, richiama la compostezza tecnica e la varietà di soluzioni di un giovane Brandon Roy, mentre la sua visione di gioco e la gestione dei ritmi ricalcano il profilo di Tyrese Haliburton.

Non è un semplice tiratore, ma un architetto del gioco di quasi due metri che usa il suo atletismo per connettere i reparti, garantendo un impatto che modelli statistici paragonano a quello di un equilibratore d’élite come Derrick White, ma con un potenziale da realizzatore molto più spiccato.

A chiudere il quintetto d’oro c’è Caleb Wilson di North Carolina che rappresenta l’essenza della difesa moderna: un lungo mobile che può cambiare sui piccoli e proteggere il ferro con tempismo d’élite.

Quello che emerge dai numeri del PRISM è la sua capacità di accumulare recuperi e stoppate, un volume di “stocks” (steals e blocks) che ricorda l’impatto difensivo di Evan Mobley o di un giovane Kevin Garnett per l’intensità agonistica, delineando il profilo potenziale di un giocatore che corre il campo come una gazzella e che, pur necessitando di rifinitura offensiva e qualche chilo in più, garantisce una base di rendimento altissima.

Noi siamo giunti alla fine dei cinque prospetti più interessanti secondo i numeri, ma la sfida del PRISM è appena iniziata; mentre le squadre si preparano a chiamare questi nomi sul palco, resta una domanda sospesa: quanto tempo dovremo aspettare per dichiarare vincitrice la statistica sull’intuizione?

Ne riparliamo alla fine della prossima stagione, o di quella successiva… o forse prima?

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