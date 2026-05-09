Meet Nemotron 3 Nano Omni 👋 Our latest addition to the Nemotron family is the highest efficiency, open multimodal model with leading accuracy. 30B parameters. 256K context length. 🧵👇 pic.twitter.com/j4SPpU9SaI — NVIDIA AI (@NVIDIAAI) April 28, 2026

Nvidia non vuole più limitarsi a vendere chip: con il lancio di Nemotron 3 Nano Omni entra in modo più diretto nella corsa ai modelli di intelligenza artificiale. Il nuovo sistema, presentato come un modello “omni-modale” aperto, promette di far lavorare gli agenti AI in modo più efficiente perché capace di vedere, ascoltare e ragionare in un unico flusso. Non è solo un aggiornamento tecnico: è un segnale strategico. E secondo analisti e media internazionali, potrebbe cambiare gli equilibri tra chi costruisce infrastrutture e chi controlla i modelli.

Ecco le cinque cose da sapere.

Un solo modello per gestire tutto

La prima novità è l’integrazione completa: Nemotron 3 Nano Omni unisce testo, immagini, audio e video in un unico sistema. Questo significa che non è più necessario combinare modelli diversi per svolgere compiti complessi. L’AI può analizzare un video, comprenderne l’audio e collegarlo a un contesto testuale senza perdere informazioni lungo il processo. È un passo importante per rendere gli agenti più coerenti e capaci di operare in ambienti reali.

Più efficienza e meno costi

Un altro punto chiave è l’efficienza. Nvidia sostiene che il modello riesca a moltiplicare la capacità operativa e il throughput rispetto a soluzioni open equivalenti. In termini pratici, questo si traduce in più richieste gestite contemporaneamente e costi inferiori per chi sviluppa applicazioni. È un aspetto cruciale per l’adozione su larga scala, soprattutto in ambito enterprise.

Un’architettura pensata per il ragionamento

Alla base del modello c’è un’architettura mixture-of-experts, che attiva solo una parte dei parametri per ogni richiesta. Questo approccio permette di mantenere alte prestazioni riducendo il consumo di risorse. A questo si aggiunge la capacità di ragionamento multimodale, che include anche l’audio, e tecniche per ridurre il numero di token necessari. L’obiettivo è rendere gli agenti non solo più veloci, ma anche più “intelligenti” nelle decisioni.

Open model, ma dentro una strategia precisa

Nvidia presenta Nemotron 3 Nano Omni come un modello aperto, mettendo a disposizione pesi e strumenti per gli sviluppatori. Tuttavia, l’apertura si inserisce in una strategia più ampia: rafforzare l’ecosistema Nvidia. Anche se utilizzabile liberamente, il modello è progettato per funzionare al meglio con l’infrastruttura dell’azienda, creando un equilibrio tra apertura e controllo.

Nvidia cambia ruolo nella filiera dell’AI

Secondo diverse analisi e osservatori internazionali, questa mossa segna un cambiamento strategico. Nvidia non si limita più a fornire hardware, ma entra direttamente nella competizione sui modelli. Media e analisti sottolineano come l’azienda stia cercando di presidiare tutta la catena del valore dell’intelligenza artificiale, dai chip agli agenti. Una scelta che risponde anche alla pressione delle grandi aziende tecnologiche, sempre più autonome nello sviluppo di soluzioni AI.

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