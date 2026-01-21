Google sta ridisegnando il suo ecosistema digitale, e questa volta il cambiamento passa per l’intelligenza artificiale. Dopo anni di prodotti e servizi che vivevano in compartimenti separati, l’azienda di Mountain View punta ora su un approccio integrato, dove tutto comunica con tutto. Il centro di gravità è Gemini, il suo assistente AI, che si arricchisce di nuove funzioni e connessioni. L’ultima novità è l’integrazione con NotebookLM, la piattaforma di gestione e analisi dei documenti lanciata nel 2023. Una mossa che segna un passo decisivo verso un’intelligenza artificiale realmente “personalizzata”, capace di comprendere e utilizzare i contenuti dell’utente per generare risposte e insight sempre più pertinenti.

Ecco in sei punti come cambia l’esperienza digitale con l’unione tra Gemini e NotebookLM.

1. L’AI che conosce i tuoi documenti

La novità principale è l’integrazione diretta di NotebookLM all’interno di Gemini. Ora gli utenti possono allegare interi notebook alle chat, permettendo al chatbot di accedere a report, appunti e documenti archiviati. Il risultato è una conversazione che non parte da zero ma da dati contestualizzati e personali. La funzione “Sources” consente inoltre di risalire subito alle fonti originali, rendendo il flusso di lavoro più fluido e produttivo, soprattutto per chi gestisce grandi quantità di informazioni.

2. Le a conoscenza diventa condivisibile

Parallelamente, NotebookLM si apre al pubblico con le “collezioni pubbliche”: notebook curati in collaborazione con partner autorevoli come The Economist e The Atlantic. Gli utenti possono esplorare materiali tematici — dalle analisi geopolitiche di “The World Ahead” ai saggi sulla longevità di Eric Topol — e interagire con i contenuti tramite domande, mappe concettuali o podcast generati automaticamente. In poche settimane, oltre 140.000 notebook sono stati condivisi, segno di un interesse crescente per la conoscenza interattiva.

3. Dallo studio statico all’apprendimento attivo

Grazie alla partnership con OpenStax, Google trasforma anche i manuali accademici in esperienze dinamiche. I testi di biologia, psicologia o economia diventano notebook interattivi, arricchiti con quiz, flashcard e guide di studio. Un cambiamento che promette di ridefinire il modo in cui studenti e insegnanti interagiscono con i materiali educativi. Puoi esplorare ciascuno dei risultati dello studio e ottenere un tutorial pratico chiedendo nella chat: “come posso usare NotebookLM per aiutarmi con il progetto X?” per una guida specifica che soddisfi al meglio le tue esigenze.

You’ve all been SO nice this year, we have ONE more gift 🎁🎁: Data Tables have rolled out to all Pro & Ultra users (Free users in the coming weeks!). Synthesize facts and organize the hidden insights scattered across your sources. And, you can export them to Google Sheets! pic.twitter.com/tSfZuRsTCO — NotebookLM (@NotebookLM) December 19, 2025

4. Infografiche dinamiche generate dall’AI

Una delle innovazioni più interessanti riguarda la possibilità di creare infografiche automatiche a partire dai dati presenti nei notebook. Gemini è in grado di estrarre tabelle, confronti e trend dai documenti e trasformarli in visualizzazioni chiare e personalizzate. Grafici, timeline e mappe interattive vengono generati in pochi secondi, offrendo un nuovo modo di esplorare le informazioni senza dover ricorrere a strumenti esterni.

5. Visualizzazione della conoscenza come esperienza narrativa

Google punta anche a rendere le infografiche un elemento narrativo, non solo analitico. Le nuove funzioni di NotebookLM permettono di combinare testo, dati e visualizzazioni in un flusso coerente, dove l’AI evidenzia connessioni e pattern. È un approccio che trasforma i notebook in veri e propri “racconti visivi” della conoscenza: interattivi, navigabili e aggiornabili in tempo reale.

Data Tables have officially started rolling out to ALL users. If you are just joining in on the fun, try these customization prompts: 💼For Work: Convert my meeting notes to a table with columns for the action item, category, priority, and owner. 🧪For Science: Make a table of… pic.twitter.com/ig5GhKtwA9 — NotebookLM (@NotebookLM) January 14, 2026

6) Cosa sono le Data Tables?

Le Data Tables rappresentano una evoluzione nel modo in cui interagisci con le informazioni perché permettono di trasformare contenuti testuali disorganizzati in strutture ordinate e pronte all’uso. In pratica il sistema analizza i file che carichi o i testi che fornisci per estrapolare i fatti salienti e le correlazioni meno evidenti che spesso restano nascoste tra le righe di documenti lunghi e complessi.

Il funzionamento è estremamente diretto poiché l’intelligenza artificiale agisce come un assistente di ricerca che legge al posto tuo e organizza ogni dettaglio in colonne e righe tematiche. Una volta che i dati sono stati sintetizzati e visualizzati nella chat sotto forma di tabella hai la possibilità di trasferire tutto il lavoro direttamente su Google Fogli con un semplice comando di esportazione. Questo passaggio elimina la necessità di trascrivere manualmente le informazioni e ti consente di passare immediatamente alla fase di analisi o di calcolo all’interno di un vero foglio di calcolo professionale.

Questa tecnologia è attualmente disponibile per chi utilizza le versioni Pro e Ultra mentre verrà estesa a chi usa la versione gratuita nel giro di poche settimane diventando uno strumento fondamentale per chiunque debba gestire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente.

