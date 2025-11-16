Nel mese di ottobre 2025 la temperatura media globale della superficie terrestre si è attestata a 15,14 °C, cioè circa +0,70 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020 per quel mese. Il rapporto del C3S evidenzia che ottobre 2025 è stato il terzo ottobre più caldo mai registrato a livello mondiale. In Europa la media della temperatura è stata circa 10,19 °C, pari a +0,60 °C rispetto alla media del periodo di riferimento.
Le anomalie risultano particolarmente forti nelle regioni artiche e sub-artiche: sul Mare Artico a nord-est di Svalbard e sull’arcipelago canadese artico si sono osservate anomalie fino a +8 °C rispetto al normale. Copernicus
Nel nord e nell’ovest dell’Europa si sono registrate temperature superiori alla media generalizzata Da un punto di vista metodologico il dato si basa sulle osservazioni e sui dati ricostruiti forniti da Copernicus Climate Change Service (C3S) e relativi al servizio della UE per l’osservazione della Terra. L’analisi delle anomalie di temperatura superficiale d’aria (surface air temperature anomalies) mostra come i cambiamenti climatici stiano producendo effetti non solo su scala globale ma con forte intensificazione nella zona artica, tradizionalmente più sensibile.
