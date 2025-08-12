Indica un intervallo di date:
A marzo 44,55 milioni utenti hanno navigato in rete, ciascuno oltre 75 ore online

Nel marzo 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)  ha fornito come di consuete alcuni numeri per capire sostanzialmente cosa facciamo su internet, in quanti siamo e come impieghiamo il nostro tempo. L’indagine dell’Osservatorio delle comunicazioni analizza in dettaglio l’uso delle principali piattaforme digitali: dai big internazionali ai media italiani, fino ai servizi di e‑commerce, social, video on demand e streaming video. Ecco alcuni numeri particolarmente rilevanti e qualche notizia da tenere a mente. 

Quanti tempo navighiamo? Il tempo totale di navigazione su queste piattaforme supera le 41 milioni di ore, con una crescita del 9,5% rispetto a marzo 2024.

Quanti navigano? Ci sono 44,558 milioni di utenti unici online.

Quanto tempo passiamo a guardare video online?    Il complessivo tempo di navigazione sui principali siti di streaming video che offrono servizi esclusivamente a pagamento, a marzo 2025, è di oltre 41 milioni di ore, in crescita se paragonato al marzo 2024 (+9,5%

 L’onda lunga dei grandi player internazionali
Le piattaforme più visitate restano quelle legate ai big globali come Google, Meta, Amazon e Microsoft, che mantengono un ruolo predominante nell’ecosistema digitale italiano

L’informazione online.
A marzo 2025, i siti di informazione generalista hanno attirato 37,462 milioni di utenti unici, con una flessione lieve dello 0,1% rispetto a marzo 2024 (-25 mila utenti) La Repubblica guida la classifica con 31,581 milioni di utenti (+11,8%): seguita da Corriere della Sera (28,890 milioni, ‑1,4%) e Messaggero (21,783 milioni, +3,4%).

E‑commerce: Amazon regna, ma Temu sorprende
L’e‑commerce ha totalizzato 38,661 milioni di utenti, in aumento rispetto al marzo 2024 (+207 mila utenti).Amazon continua a dominare con 35,589 milioni di utenti, in leggera flessione (-1,2%); Al secondo posto si afferma Temu con 20,435 milioni di utenti (+63%): una crescita davvero significativa; eBay segue con 15,953 milioni, in calo del 10,5%.

Social media, chi corre di più e chi rallenta
Parliamo di social, Meta cala leggermente: Facebook registra 35,952 milioni di utenti (-1,9%); Instagram cresce marginalmente (+0,5%), toccando i 32,932 milioni. TikTok scala a 23,145 milioni (+4,3%), mentre rilievo calano LinkedIn (-1,4%), Pinterest (-11,1%) e X/former Twitter (-27,2%).

Video on demand e streaming: stabilità e crescita differenziata
I servizi a pagamento di VOD hanno raggiunto oltre 15 milioni di utenti: Netflix è stabile a 8,3 milioni (+0,1%); Amazon Prime Video sale a 7,3 milioni (+5,2%); Disney+ scende a 3,7 milioni (-4,6%); Dazn cala a 2,2 milioni (-11,8%); Now (Sky) registra 1,4 milioni (-5,8%).

 

 