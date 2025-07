Dua Lipa, Sir Elton John, Sir Ian McKellen e Florence Welch sono tra le star che hanno chiesto ieri al primo ministro britannico di aggiornare le leggi sul copyright in modo da proteggerle dall’intelligenza artificiale.

Una lettera firmata da più di 400 musicisti, scrittori e artisti britannici, indirizzata a Sir Keir Starmer, afferma che non fornire tale protezione significherebbe per loro “regalare” il proprio lavoro alle aziende tecnologiche.

A rischio, scrivono anche, c’è “la posizione del Regno Unito come potenza creativa”. In pratica come si legge sul Guardian vogliono che il Primo Ministro sostenga un emendamento al Data (Use and Access) Bill che richiederebbe agli sviluppatori di essere trasparenti con i titolari di copyright sull’utilizzo del loro materiale per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

La questione del rispetto del copyright è uno dei primi punti in agenda dell’Ai Act. E per fortuna di noi che viviamo in Europa viene chiesta trasparenza. Il regolamento in Europeo rafforza l’applicazione delle leggi sul copyright esistenti nell’Ue, in particolare la Direttiva sul Copyright nel Mercato Unico Digitale (Direttiva DSM), nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale, specialmente quelli generativi.

Cosa prevede? Gli sviluppatori e i fornitori di modelli di IA per scopi generali (inclusa l’IA generativa) sono tenuti a rispettare la legislazione sul copyright dell’Unione Europea. Questo obbligo si applica indipendentemente dalla giurisdizione in cui avviene l’addestramento del modello. L’obiettivo è garantire parità di condizioni ed evitare che i fornitori che operano al di fuori dell’UE possano eludere gli standard di copyright europei.

Inoltre, i fornitori di modelli di IA per scopi generali devono mettere in atto politiche specifiche per conformarsi al diritto d’autore e ai diritti connessi dell’Unione. Ciò include l’identificazione e il rispetto delle riserve di diritto (meccanismo di “opt-out”) espresse dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 4(3) della Direttiva DSM, che consente ai titolari di opporsi all’utilizzo delle proprie opere per attività di text and data mining.

Nel video sopra il noto artista e fumettista Sio (Simone Albrigi) discute a modo suo le questioni etiche e pratiche relative all’uso dell’Ai generativa. Sostiene che l’uso dell’Ai generativa è problematico perché spesso è addestrata su dati, come testi e immagini, presi da Internet senza il dovuto permesso. Il creatore del video suggerisce che, sebbene l’Ai generativa crei contenuti apparentemente originali, lo fa attingendo a varie fonti esistenti.

Il video afferma inoltre che le aziende spesso nascondono i set di dati utilizzati per l’addestramento al fine di evitare di esporre l’uso non autorizzato di materiale protetto da copyright. Mette in discussione l’idea che l’Ai generativa renda l’arte più accessibile, proponendo invece che influenzi negativamente gli artisti diminuendo il valore del loro lavoro. Il creatore differenzia l’Ai generativa da altri progressi tecnologici affermando che si basa su opere preesistenti anziché generare contenuti completamente nuovi.

Qui trovate il manifesto di EGAIR, (European Guild for Artificial Intelligence Regulation) e qui l’intervista per Think, Tally, Talk a Lorenzo Ceccotti di Egair.

Quello sopra è un nuovo video della serie “Pensiero critico dei dati” segnalato da utenti-lettori del blog per riflettere sulle prospettive di una società mossa dai dati

Per approfondire.

Il prototipo di The Last of Us e le nuove esperienze immersive di Sony

Mi rimpicciolisco 10 volte ogni 21 secondi finché non divento un atomo #Pensierocriticodeidati

L’ansia degli adolescenti, gli smartphone e l’impatto dei social media

L’ascesa degli esseri umani virtuali #Pensierocriticodeidati

Il Nobel all’intelligenza artificiale e l’importanza di AlphaFold 3

Perché la festa della liberazione si festeggia il 25 aprile?

La questione Palestinese in un video #PensieroCriticoDeiDati

Perché il sogno del robot domestico che fa tutto non è ancora diventato realtà? #pensierocriticodeidati

https://www.egair.eu/ , qui il loro manifesto: https://www.egair.eu/resources/EGAIR_