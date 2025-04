Pensate che le parole per i suoni degli animali siano simili in tutte le lingue? Per il Pudding, Vivian Li dimostra che non è sempre così .

Detto altrimenti, diverse culture sentono gli stessi suoni fisici ma li traducono in linguaggio in modo così diverso. Analizzare l’onomatopea animale nelle diverse lingue può svelare il modo in cui trasformiamo i suoni in significati. Le lingue differiscono nei loro caratteri e nella loro ortografia, quindi possiamo usare uno strumento comune dei linguisti per confrontare efficacemente il loro suono.

Un’analisi di 21 lingue rivela variazioni significative nell’onomatopea dei versi animali. Per il verso del gatto, 14 lingue utilizzano una sequenza composta da una consonante nasale [m], una vocale anteriore alta [i], una vocale bassa [a] e una vocale posteriore alta [u]. Ad esempio, in inglese si utilizza “meow” [miaw], mentre in francese “miaou” [miau]. Alcune lingue, come il giapponese, omettono la vocale finale [u], risultando in “nyaa” [ɲaː]. Il turco e l’ucraino terminano con la consonante labiodentale [v], come in “miyav” [mijav].

Per il verso dell’anatra, solo quattro lingue seguono una sequenza comune: una consonante velare [k], una vocale posteriore alta [u], una vocale anteriore bassa [a] e un’altra consonante velare [k]. Ad esempio, in inglese “quack” [kwak]. Altre lingue semplificano questa sequenza; il tedesco, il polacco e il turco sostituiscono la vocale posteriore alta [u] con una consonante labiodentale [f] o [v], come in “kvak” [kvak]. Il russo e l’ucraino utilizzano una vibrante palatalizzata [rʲ], come in “krya-krya” [krʲa krʲa].​

Per il verso del maiale, emergono diversi schemi. Cinque lingue condividono una sequenza con una vocale posteriore media [o], una vocale anteriore alta [i], una consonante nasale [n] e una consonante velare [k], come in inglese “oink” [oɪŋk]. Altre lingue iniziano con una consonante velare o glottidale seguita da una vibrante o battuta, come il russo e l’ucraino con “hro-hro” [ɦro ɦro]. Lingue come il tailandese e il vietnamita presentano variazioni regionali, ad esempio “ut-it” [ʔut ʔit] in vietnamita.​

Queste differenze nell’onomatopea riflettono variazioni culturali e linguistiche nella percezione e rappresentazione dei suoni animali

In questo sito ogni “miao” è cliccabile.

Buon ascolto.

