Nel 2024 è stato battuto anche il record di anno più caldo in Europa. Ce lo dice Copernicus, il servizio meteo dell’Unione europea. Più precisamente: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato sul continente europeo da quando ci sono rilevazioni scientifiche, cioè dalla metà dell’Ottocento. In quasi metà del continente sono stati battuti i record di temperatura.

Anomalies and extremes in annual surface air temperature in 2024. The extreme categories (‘coolest’ and ‘warmest’) are based on rankings for 1979–2024. The other categories describe how the temperatures compare to their distribution during the 1991–2020 reference period. ‘Much cooler/warmer than average’ – cooler/warmer than 90% of temperatures. ‘Cooler/warmer than average’ – than 66% of temperatures. ‘Near average’ – within the middle 33%. Data: ERA5. Credit: C3S/ECMWF.

L’elenco dei primati stracciati è impressionante. Il numero di giorni con “forte”, “molto forte” e “stress da caldo estremo” è stato il secondo più alto mai registrato. Il 60% dell’Europa ha visto più giorni della media con almeno “forte stress da caldo”. Per l’intero anno, la temperatura della superficie marina è stata la più alta mai registrata per la regione europea, con 0,7°C sopra la media, e per il Mar Mediterraneo, con 1,2°C sopra la media.

Annual surface air temperature anomalies (°C) over European land for 1950–2024, relative to the average for the 1991–2020 reference period. Domains: C3S European domain, WMO Regional Association VI. Data: ERA5, EOBS. Credit: C3S/ECMWF/KNMI.

L’area del territorio europeo che ha registrato meno di tre mesi di gelo è stata la più grande mai registrata: circa il 69%, contro una media del 50%. Tutte le regioni europee hanno registrato una perdita di ghiaccio. I ghiacciai della Scandinavia e delle Svalbard hanno registrato il più alto tasso di perdita di massa mai registrato. A settembre, gli incendi in Portogallo hanno bruciato circa 110.000 ettari (1.100 km2) in una settimana, circa un quarto dell’area bruciata annualmente in Europa.

Percentage of the European river network that exceeded the ‘high’ (orange) and ‘severe’ (purple) flood thresholds during 1992–2024. The average annual percentage of the river network exceeding at least the ‘high’ threshold (grey line) is around 20%. Data: EFAS. Credit: CEMS/C3S/ECMWF.

Si stima che circa 42.000 persone siano state colpite dagli incendi in Europa. Ma quando fa caldo, c’è anche tanta evaporazione, e quindi le piogge sono più forti e devastanti. E’ l’altra faccia del riscaldamento globale. Nel 2024 In Europa si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Quasi un terzo della rete fluviale ha registrato inondazioni che hanno superato almeno la soglia di alluvione “elevata”.

Le tempeste e le inondazioni hanno colpito circa 413.000 persone in Europa, con almeno 335 vittime. E mentre il riscaldamento globale avanza, la Società italiana di medicina ambientale (Sima) ci informa che è stato di recente coniato il termine “solastalgia”, per indicare l’angoscia provocata dal drastico cambiamento del clima.

