Due anni e qualche mese dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa abbiamo compreso quanto questa rivoluzione tecnologica sia destinata a cambiare le aziende, la società e il mercato del lavoro. Siamo di fronte a un cambio di passo che ha investito tutto il tessuto imprenditoriale e sta gettando le basi per una nuova economia. Per entrare rapidamente nel “nuovo mondo” che ci

aspetta serve un corso pratico, intensivo e indirizzato a quello che vogliamo davvero fare. Con AI Survival Kit forniremo una comprensione pratica di cosa sia l’AI generativa e di come funzioni, comprese le sue applicazioni e i suoi limiti nei vari settori, nonché approfondimenti e strategie su come adattarsi e lavorare con l’AI generativa per generare valore. Imparerai a selezionare e preparare i

dati necessari per addestrare modelli di machine learning, migliorandone l’accuratezza e l’efficacia. Ti forniremo gli strumenti per intercettare le novità che arrivano dai grandi player dell’Ai generativa e le basi per studiare e capire meglio in modo critico i modelli di business dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e degli Ai Agent.

Insomma per farla breve, il 𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 prende il via 𝐀𝐈 𝐒𝐔𝐑𝐕𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐊𝐈𝐓, il nuovo corso full immersion di 𝟐𝟎 𝐨𝐫𝐞 per trasformare l’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 nel tuo 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞! 🚀

Guidato da me Luca Tremolada, Data Journalist de Il Sole 24 Ore, questo percorso ti porterà a padroneggiare gli strumenti più avanzati di AI per potenziare la tua 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀, creare 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 e generare un 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨.

Cosa imparerai?

✅ Come sfruttare al massimo l’AI per elaborare 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢, creare 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 e 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐯𝐢, analizzare 𝐝𝐚𝐭𝐢 e molto altro.

✅ L’utilizzo pratico delle migliori tecnologie AI: 𝐆𝐏𝐓-𝟒𝐨, 𝐌𝐢𝐝𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲, 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞, 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭, 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐟𝐥𝐲 e altri strumenti di ultima generazione.

✅ Strategie per integrare l’AI nel tuo workflow e rendere il tuo lavoro più efficiente e innovativo.

La squadra?

🔗 Iscriviti ora: https://lnkd.in/dhCNbACj

Pepe Moder, Andrea Cinelli, Riccardo Saporiti, Vincenzo Cosenza

Last thing: proprio perché la più grande tecnologia trasformativa

dell’ultimo secolo è in continua evoluzione abbiamo previsto 6 ore di aggiornamento a partire dal mese di luglio. Due ore al mese con me. Si inizia così, studiando tutti insieme: il primo passo è quello che conta.

