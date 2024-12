Potrebbe essere l’ultimo anno in cui ci interrogheremo sulle parole più cercate. Secondo alcuni il 2025 segnerà infatti l’ingresso dell’intelligenza artificiale generativa nei motori di ricerca tradizionali e questo cambierà anche il modo di misurare quello che chiediamo. Il passaggio è epocale perché i search engine come Perplexity.ai, SearchGpt (OpenAi) e presto Overview Ai di Google (per ora presente in 150 paesi ma non in Europa) reagiscono alle nostre domande integrando i link alle fonti a risposte in linguaggio naturale. Qualcosa quindi mi dice che il classicissimo di Natale, e cioè l’appuntamento con le ricerche che hanno fatto più tendenza su Google potrebbe subire qualche modifica. Non più quindi le solite categorie di parole, perché e come si fa che ci hanno ma – stiamo inventando – veri e propri “prompt” cioè domande adatte a stimolare risposte esaurienti in linguaggio naturale. Non lo sappiamo ancora. Sappiamo però che quest’anno a Google per celebrare il 2024 delle ricerche si sono inventati un videogioco che utilizza Google Lens e quindi la fotografia computazionale per approfondire e giocare con i trend di fine anno.

Scopriamo così che quest’anno Angelina Mango, Donald Trump e Israele sono stati i personaggi e gli eventi che hanno più stimolato domande sul motore di ricerca più popolare del mondo. Come anche l’addio a Sandra Milo, Totò Schillaci e Alain Delon, la ginnastica artistica, i giochi paralimpici e il significato delle parole dissing, intersessuale e stop al genocidio. Come si scopre qui nell’analisi ‘Un anno di ricerche di Google’ sono i perché quelli che ci suggeriscono più stimoli per capire cosa non abbiamo capito bene nel corso dell’anno.

Per esempio, ci si è chiesti perché l’Iran ha attaccato Israele (al primo posto) ma anche perché Israele ha attaccato il Libano. Questo solo per dire che evidentemente lo sviluppo della crisi in Medio Oriente non è per nulla chiara a tutti. Poi ci si è chiesti perché si morde la medaglia (delle olimpiadi) ma anche perché hanno esonerato l’allenatore della Roma De Rossi. Sui “cosa significa”, degni di noti ma solo per chi scrive, c’è al primo posto l’immagine creata con l’intelligenza artificiale che è diventata virale sui social “All eyes on Rafah” e la parola “intersessuale” come anche “dissing” che è il modo di descrivere le litigate dei rapper. Chiudo lasciando la possibilità (sotto) di scorrere tutte le classifiche e segnalo Durazzo che è al primo posto nella classifica cosa fare. Già cosa fare a Durazzo? E’ la domanda più frequente in Italia nel 2024.

