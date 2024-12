Adobe continua l’innovazione nella gestione dei documenti digitali con l’introduzione dell’Assistente AI, ora disponibile anche in italiano e spagnolo. Questo strumento avanzato, integrato in Acrobat e Reader, utilizza l’intelligenza artificiale generativa per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con documenti PDF e altri file. Un assistente AI che è in grado di implementare velocemente, attraverso prompt, attività complesse come la sintesi di informazioni, l’analisi di dati, lo studio di documenti o la revisione di appunti. Gli utenti possono dialogare direttamente con i propri file e ottenere risposte precise, riepiloghi e persino suggerimenti basati sui contenuti analizzati. È un passo avanti significativo, pensato per risparmiare tempo e migliorare l’efficienza dei flussi di lavoro.

Una delle funzionalità più promettenti è la capacità di evidenziare automaticamente i punti chiave di un documento e creare una panoramica delle informazioni più rilevanti. Questo rende più semplice individuare ciò che conta davvero, senza dover leggere tutto il documento. Chi lavora su progetti complessi o su più file può sfruttare l’analisi multi-documento, che permette di identificare temi ricorrenti e relazioni tra i vari contenuti. Anche creare citazioni diventa immediato, grazie a riferimenti precisi collegati alle fonti originali. Un’altra innovazione è rappresentata dalla possibilità di generare trascrizioni riassuntive delle riunioni. L’Assistente AI riesce a elaborare il contenuto di un meeting e fornire un riepilogo utile sia per chi ha partecipato sia per chi non è riuscito a esserci. In più, l’AI di Adobe promette di creare “citazioni intelligenti” dei documenti analizzati, con l’obiettivo di semplificare il processo di verifica delle fonti delle risposte generate dall’Assistente AI, garantendo maggiore trasparenza e affidabilità nell’attribuzione delle informazioni.

