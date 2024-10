Il Global Innovation Index 2024 (GII) classifica i Paesi del mondo in base alla loro capacità di innovazione. Questo indice, elaborato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), tiene conto di vari elementi come la tecnologia, l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, e l’infrastruttura digitale per valutare quanto un Paese favorisca e supporti l’innovazione.

Qui nell’infografica realizzata da Visual Capitalist trovate la classifica e la mappa dei Paesi.

Cosa emerge? Anche quest’anno la Svizzera è il Paese più innovativo al mondo. Il suo successo è legato all’alto investimento in ricerca e sviluppo, e a un sistema educativo avanzato che forma talenti altamente qualificati. Gli Stati Uniti, la Svezia, e Singapore sono tra i primi posti della classifica. Questi Paesi vantano infrastrutture tecnologiche all’avanguardia e politiche che incentivano l’innovazione. Alcuni Paesi come la Cina e la Corea del Sud stanno rapidamente scalando la classifica, dimostrando quanto siano dinamici e pronti a investire nelle tecnologie del futuro.

E l’Italia? Siamo ancora 26esimi, e sempre indietro in Europa e distante dai G7, ma al primo posto per creatività

Cosa misura esattamente il Gii? L’indice è basato su indicatori come investimenti in ricerca e sviluppo, educazione e infrastrutture, il GII fornisce una panoramica delle capacità innovative di ciascun paese. Nellpo specifico: Business Sophistication (a quanto ammonta la spesa delle imprese in ricerca), Market Sophistication (la dimensione dell’economia e della concorrenza nel mercato locale), Infrastructure (e quindi presenza di strade, scuole, ospedali, eccetera), Human Capital & Research (intesa anche come istituzioni scientifiche e di ricerca), Institutions (stabilità politica e sicurezza, facilità di avviare un’impresa), Creative Outputs (il valore dei brands e il riconoscimento degli stessi), Knowledge and Technology Outputs (la spesa in software e i brevetti detenuti). Combinando i risultati degli indicatori in tali categorie, si ottiene un quadro complessivo della situazione innovativa, confrontabile tra i Paesi analizzati.

Perché la Svizzera è al primo posto da 14 anni?

La Svizzera è al primo posto del GII per il 14º anno consecutivo. Questo indice, elaborato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) non è l’unico e neppure il migliore indice per misurare l’innovazione che di per sè nonostante l’ampia letteratura non è interpretata in modo univoco. Dipenda da come intendiamo il termini innovazione.

