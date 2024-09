The Economist esamina il peso delle auto e i decessi negli incidenti automobilistici . Nelle collisioni tra due veicoli, mentre le auto più pesanti tendono a significare meno decessi per chi le guida, il contrario è vero per l’altra auto coinvolta. Più nello specifico l’1% dei veicoli più pesanti nel nostro set di dati, quelli che pesano circa 6.800 libbre (3 tonnellate), subiscono in media 4,1 “morti per la propria auto” ogni 10.000 incidenti, rispetto a circa 6,6 per le auto al centro del nostro campione che pesano 3.500 libbre (1550 Kg) e 15,8 per le auto al centro del nostro campione che pesano 3.500 libbre. L’1% dei veicoli più leggeri pesa appena 2.300 libbre. Ma le auto pesanti sono anche molto più pericolose per gli altri conducenti. I veicoli più pesanti nei nostri dati sono stati responsabili di 37 “morti di auto partner” ogni 10.000 incidenti, in media, rispetto a 5,7 per le auto di peso medio e 2,6 per le auto più leggere.

Come hanno calcolato la relazione? Per stimare questa relazione in modo più preciso e controllare potenziali fonti di distorsione, l’Economist ha condotto un’analisi di regressione del nostro campione di 7,5 milioni di incidenti tra due veicoli. Hanno così scoperto che fare un incidente con un veicolo più pesante di 453 Kg è associato a un aumento di 0,06 punti percentuali nella probabilità di subire un incidente mortale, anche dopo aver controllato il peso a vuoto della propria auto, l’età e il sesso del conducente, la densità di popolazione del luogo dell’incidente e se i passeggeri indossavano le cinture di sicurezza. Dato che la probabilità di subire una morte in uno scontro tra due veicoli è in media dello 0,09%, ciò suggerisce che essere colpiti da ulteriori 453 Kg di acciaio e alluminio – più o meno la differenza tra una Toyota Camry e una Ford Explorer – aumenta la probabilità di morte in uno scontro tra due veicoli. probabilità di morte del 66%.

Come hanno fatto il loro dataset? Per arrivare a questa conclusione hanno usato un dataset che include milioni di incidenti in 14 stati tra il 2013 e il 2023. Sebbene i rapporti sugli incidenti varino da stato a stato, la maggior parte degli incidenti include informazioni sulla posizione dell’incidente, il numero di auto coinvolte, le informazioni di ciascun passeggero. età e sesso, se indossavano le cinture di sicurezza e il tipo di lesioni riportate. Per ottenere il peso a vuoto di ciascun veicolo, abbiamo raccolto i numeri di identificazione del veicolo ( VIN ) inclusi in ogni rapporto di incidente e poi li hanno abbinati ai dati sulle specifiche del veicolo di VinAudit, un fornitore di dati automobilistici. La combinazione di questi dati ha prodotto circa 10 milioni di incidenti. Dopo aver abbandonato le osservazioni con i dati mancanti, ci sono rimasti circa 7,5 milioni di incidenti tra due veicoli che hanno coinvolto più di 15 milioni di automobili.

Quanto pesano le auto? Il peso medio di un’auto venduta nel 2001 era di 1.328 kg. Questo totale è aumentato quasi ogni anno fino agli attuali 1.600 kg. Un’utilitaria pesa tra i 1.000 e i 1.200 kg, un Suv anche 2.000 Kg.

Qui trovate un po’ di dati per farvi una idea. Teniamo conto che negli Usa vanno di moda auto più grandi.

Per approfondire.

Morti sulle strade ancora in calo, ma non in Sardegna. Nessun decesso in Valle d’Aosta.

Incidenti aerei, tutte le vittime degli ultimi cent’anni

La transizione ecologica delle auto in Italia non sta andando benissimo