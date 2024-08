Provate a leggere la seguente cifra: 2’060’000’000’000’000. Un po’ complesso, bisogna dirlo. Eppure, sarebbe bene tenerla a mente, perché si tratta del numero di tonnellate di CO₂ prodotte dal 1850 in Europa, Asia e Nord America.

Queste tre macroaree geografiche sono le responsabili del 79% delle emissioni globali cumulative (corrispondenti a 2,06 milioni di gigatoni). Il gas che hanno prodotto è tra le principali cause dei cambiamenti climatici e del relativo effetto serra. Secondo questo fenomeno, alcuni gas presenti nell’atmosfera terrestre (anidride carbonica, metano, ossido di azoto e gas fluorurati) agiscono un po’ come il vetro di una serra: catturano il calore del sole e impedendogli di ritornare nello spazio, provocando il riscaldamento globale. Ciò che non lascia ben sperare è che le emissione dei gas responsabili del fenomeno, prodotti dalle attività umane, segue un andamento in continuo aumento da quasi due secoli.

Seguendo l’evoluzione delle emissioni nelle varie macroaree, si può notare che il forte aumento coincide con diversi fattori, come l’industrializzazione, l’aumento dei consumi e la crescita della popolazione. Nei riguardi di quest’ultimo fattore, è interessante considerare la popolazione totale di ciascuna area geografica. Ad esempio, la regione del Nord America (Stati Uniti e Canada) ha una popolazione di circa 375 milioni di persone, molto inferiore ai 2,4 miliardi dell’Asia orientale e del Pacifico. Ma, nonostante i numeri ridotti in quanto a bacino di residenti, il Nord America è riuscito nel 2022 a produrre 611 mila gigatoni di CO₂ cumulativi. Infatti, è stata la seconda area responsabile dell’effetto serra fino al 2020, per poi essere superata solo di recente dall’Asia orientale e dal Pacifico. Inoltre, proiettandosi con i dati in un futuro per nulla remoto, con il continuo sviluppo e vista la traiettoria in rapida ascesa, è probabile che quest’ultima regione superi anche l’Asia centrale e l’Europa (e cioè l’area che attualmente rappresenta la maggiore emettitrice di gas serra in termini cumulativi e globali).

La tendenza non lascia spazio agli auspici, anche considerando che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia molto grave (e attuale) per la società e per l’economia.

