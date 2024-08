Con buona pace di chi scherza, affermando che sia una regione che non esiste, il Molise si rivela invece essere la più innovativa delle regioni italiane. Questo dicono i risultati dell’Innovation Patent Index, un indicatore realizzato dall’Osservatorio IP Cube della Liuc Business School. Si tratta di un’indicatore che misura la capacità innovativa delle regioni italiane. Per farlo prende in considerazione i brevetti depositati tra il 2018 ed il 2022 cui attribuisce un valore numerico sulla base di cinque indicatori.

Ovvero la diversificazione, cioè il numero di classi tecnologiche brevettuali, in altre parole i settori produttivi cui fanno riefimento i brevetti, la qualità, misurata a partire dalle backward citation, l’internazionalizzazione, il tempo dedicato alla procedura di brevettazione e l’efficienza, intesa come la quantità di brevetti depurata del fattore dimensionale.

Ed è appunto sulla base di questi cinque elementi che l’indicatore premia il Molise, seguito sul podio da Lombardia ed Emilia Romagna. «Le prime tre posizioni mostrano come una piccola regione come il Molise, che a livello meramente quantitativo non potrebbe certamente attestarsi su questi livelli, si fa invece spazio in virtù di aspetti più legati al valore potenziale dei brevetti», spiega la professoressa Raffaella Manzini, Direttore dell’Osservatorio IP Cube della LIUC Business School, «nello specifico, questa regione risulta prima su alcuni parametri specifici quali tempo, internazionalizzazione e diversificazione tecnologica. Una lettura significativa, che permette appunto di superare il cliché della sola Lombardia che spicca per i brevetti nel nostro Paese, per individuare eccellenze più nascoste: basti pensare che lo scorso anno il primato secondo l’Index era stato della Basilicata».

Le specializzazioni tecnologiche del Molise si concentrano nelle aree dei preparati per il medicale e nei composti chimici. Per la Lombardia, all’ambito medico e a quello chimico si aggiunge quello dei semiconduttori. Tra gli ambiti caratteristici dell’Emilia Romagna, infine, spiccano macchine e metodi per il packaging.