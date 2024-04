“Quasi 25 anni fa, il Washington Post riportò la prima immagine trasmessa dal nuovissimo satellite Ikonos. È stato il primo satellite commerciale per immagini in grado di acquisire dati che rivaleggiavano con la risoluzione dei satelliti spia. Curiosamente, il giornalista D’Vera Cohn non ha menzionato il fatto che uno dei settori che verrebbe cambiato dalle immagini satellitari sarebbe proprio il business dell’informazione…”. Inizia così il lungo servizio di Robert Simmon per Nightingale in cui si spiega bene come i giornalisti utilizzano le immagini satellitari per raccontare storie e stratificarne il significato.

Il senso, come nota bene Flowing Data, anzi la sfida non è quello di aggiungere una feature tecnologica alla narrazione ma di imparare a contestualizzare le immagini. Che poi è il senso del data journalist: usare i dati per dare un contesto alle notizie.

A proposito di dati è una rubrica di Info Data per segnalare novità e nuove policy sui dati sia in ambito pubblico che privato. Se avete segnalazioni scriveteci infodata@ilsole24ore.com

Per approfondire.

Ecco Ciro, un dabatase per guidare le regioni verso la neutralità climatica

Cosa è H2IOSC? Nasce la piattaforma digitale italiana per la condivisione scientifica nelle scienze umane e nel patrimonio culturale

I dati al plurale di Jeremy Singer-Vine: “C’è un mondo di dati che vale la pena esplorare e capire”

La Francia è campionessa d’Europa degli open data