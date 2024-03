Questa domenica è la domenica degli Oscar. Siamo alla 96esima edizione degli Accademy Award. che si terranno al Dolby Theatre di Los Angeles.

I rumors indicano che la statuetta per il miglior film andrà a Christopher Nolan e il cast al completo di Oppenheimer. Ricordiamo che ai Golden Globe ha trionfato conquistando cinque statuette, tra le quali quelle per il miglior film drammatico, miglior regista e miglior attore. Il film sul padre della bomba atomica arriva con 13 nomination. Anche al botteghino non è andato male con 954 milioni di dollari contro il miliardo e quattro di Barbie.

Subito dietro quanto a nomination c’è Poor Things e Killers of the Flowe Moon. Barbie ha deluso ai Golden Globe e quindi ci si aspetta che deluderà anche agli Oscar. Secondo i bookmaker l’ipotesi che il film di Yorgos Lanthimos possa essere premiato come Miglior Film viene pagata da 9 volte la posta. Quindi sarebbe davvero una sorpresa.

E poi c’è la sfida delle piattaforme di distribuzione. Netflix con Maestro, Nyad, American Symphony, El Conde, May December, Nimona, Rustin e The Wonderful Story of Henry Sugar, è arrivato in testa con 16 candidature, seguito da Univeral di Oppenheimer con 13 ex aequo con Searchlight (quasi tutte di Povere Creature!) e Apple (10 per Killers of the Flower Moon).

La Warner di Barbie e Color Purple si è fermata a quota nove, mentre A24 (asso pigliatutto l’anno scorso con Everything Everywhere All At Once e quest’anno in gara con Zone of Interest e Past Lives) è arrivato a sette.