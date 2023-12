Non sono necessariamente i più belli lato dataviz e neppure i più complicati lato data analysis. Sono quelli che forse descrivono meglio quanto è successo nel 2023. E quanto accadrà nel 2024.

L’impatto dell’inverno demografico nel mondo. Questo progetto di Lauren Leatherby per il New York Times mostra come è già cambiata la società nei paesi ricchi e nei poveri. Come Info Data continueremo a raccontare con i dati Istat la demografia in Italia. Per provare a intercettare i micro e macro cambiamenti che interesseranno politica, economia e finanza.

Chiedimi se sono felice. I soldi, il lavoro e quanto siamo realmente soddisfatti di chi siamo e della nostra vita. E’ fin dalle origini una delle ossessioni di questo blog, l‘economia della felicità è uno dei temi più cliccati e trattati. Sopra per The Pudding, Alvin Chang ha esaminato la solitudine attraverso la lente delle risposte individuali dell’American Time Use Survey.

L’Ucraina, Gaza e le guerre nel mondo.

L’invasione della Russia prima e poi quella di Gaza sono state analizzate anche attraverso le immagini satellitari che sono diventate uno strumento per capire cosa è successo davvero nei luoghi colpiti dalla guerra. Qui il prima e il dopo in Palestina. Il post è del 26 ottobre.

>La Maxar Technologies ha pubblicato immagini satellitari che mettono a confronto diverse aree nella Striscia di Gaza prima e dopo gli attacchi aerei condotti dall’Israele in risposta a un precedente attacco da parte di Hamas all’inizio del mese. La Cnn ha messo a confronto le immagini prima e dopo i bombardamenti.