Perché come si capisce immediatamente da questo grafico pubblicato su X dal commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton l’AI Act è la prima legge al mondo per regolamentare l’intelligenza artificiale. Si discute dall’aprile del 2021, l’arrivo nel novembre dell’anno scorso dei foundation models alla base dei modelli di linguaggio di grandi dimensione come appunto ChatGPt e Bard ha allungato ulteriormente i tempi. Poi il negoziato fiume che ha sciolto gli ultimi nodi e dopo 36 ore si è arrivato all’accordo politico. Il testo sarà affinato dai tecnici chiamati a scrivere la versione definitiva della legge, che dovrà poi essere approvata sempre dal Parlamento e dal Consiglio europeo.

Historic!

The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺

The #AIAct is much more than a rulebook — it’s a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.

The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023