La Nasa sta utilizzando un modello di ricerca meteorologica e climatica per colmare le lacune nei dati sull’inquinamento atmosferico in tutto il mondo. Il modello, chiamato GEOS-Chem, è in grado di calcolare le concentrazioni di inquinanti atmosferici, come particolato fine, ozono e biossido di azoto, in una griglia di 25 chilometri quadrati a 72 livelli nell’atmosfera, dalla superficie alla stratosfera.

Il modello utilizza le osservazioni meteorologiche, come i dati dai satelliti e le misurazioni delle stazioni meteorologiche, per calcolare le concentrazioni di inquinanti atmosferici. Queste osservazioni sono spesso scarse o inesistenti in alcune parti del mondo, come le regioni remote o le aree in via di sviluppo.

Il modello GEOS-Chem può essere utilizzato per stimare le concentrazioni di inquinanti atmosferici in queste regioni, fornendo dati importanti per la ricerca e la politica ambientale.

Un esempio di come il modello GEOS-Chem viene utilizzato

Un esempio di come il modello GEOS-Chem viene utilizzato è quello di studiare la diffusione di inquinanti atmosferici durante gli incendi boschivi. Nel 2022, i grandi incendi boschivi in Canada hanno generato una grande quantità di fumo e particolato fine, che si è diffuso in tutto il Nord America.

Il modello GEOS-Chem è stato utilizzato per stimare la concentrazione di particolato fine nelle regioni colpite dagli incendi. I risultati hanno mostrato che le concentrazioni di particolato fine erano molto elevate in alcune aree, superando i limiti di sicurezza fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il modello GEOS-Chem è uno strumento prezioso per colmare le lacune nei dati sull’inquinamento atmosferico. Il modello può essere utilizzato per stimare le concentrazioni di inquinanti atmosferici in qualsiasi parte del mondo, fornendo dati importanti per la ricerca e la politica ambientale.

