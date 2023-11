The Weeknd” è lo pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, un cantante, compositore e produttore discografico canadese. È diventato famoso a livello internazionale per la sua musica che mescola elementi di R&B, pop, hip hop e musica elettronica. The Weeknd è noto per la sua voce unica e il suo stile musicale distintivo, caratterizzato da testi melanconici e spesso incentrati su temi di romanticismo, eccessi e auto-riflessione.

Ha guadagnato un’ampia attenzione nel 2010 quando ha caricato alcune canzoni su YouTube sotto il suo pseudonimo. Queste tracce hanno portato all’uscita di una serie di mixtape acclamati dalla critica che, in seguito, sono stati raccolti nell’album “Trilogy” nel 2012. Il suo primo album in studio, “Kiss Land”, è stato pubblicato nel 2013, ma è stato con il suo secondo album, “Beauty Behind the Madness” del 2015, che ha raggiunto il successo mainstream. Questo album includeva hit come “Can’t Feel My Face” e “The Hills”.

The Weeknd ha continuato a riscuotere successo con album successivi come “Starboy” (2016), “After Hours” (2020), che includeva il singolo di grande successo “Blinding Lights”, e “Dawn FM” (2022). Oltre alla sua musica, è noto anche per il suo impatto sulla moda e per il suo contributo alla cultura popolare. Ha vinto numerosi premi, tra cui Grammy Awards, American Music Awards e altri.