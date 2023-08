Il ciclone Poppea continuerà a provocare alcune pesanti criticità anche nelle prossime ore. I bollettini meteo del 28 agosto indicano che la parte più attiva del maltempo si sta spostando verso il Nordest. Nonostante siano ancora in atto delel piogge sul versante occidentale del Nord, specie sui rilievi, precipitazioni spesso a carattere temporalesco stanno interessando attualmente un po’ tutta l’area del Triveneto. Tempo instabile anche su alcuni tratti del Centro, specie tra Marche, Umbria ed Abruzzo. Piogge sono segnalate inoltre sul comparto centro- settentrionale della Sardegna. Piovaschi in Liguria dove in queste ore le precipitazioni stanno fortunatamente concedendo una tregua. Poco da raccontare, invece, per le regioni del Sud e per la Sicilia dove il meteo si mantiene ancora tranquillo, eccezion fatta per quale timido disturbo sulla Campania.

Qui sotto trovate la mappa cura dell’Assocazione onData. Informazioni sui dati.

La pubblicazione dei bollettini sul Portale del Ministero della salute è attiva ogni anno da maggio a settembre. I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11 e sono consultabili anche dalla App “Caldo e Salute”, disponibile per dispositivi Android su Google Play. Come si vede stiamo assistendo a un crollo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Per quando riguarda la lombardia, il 23 agosto verrà ricordato come il giorno più caldo della storia di Milano, o almeno da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia dal lontano 1763: con una temperatura media giornaliera di 33 °C, mercoledì 23 agosto la stazione di Milano Brera ha superato il suo precedente primato di 32.8 °C, registrato l’11 agosto 2003. Nuovo record anche per la temperatura minima più elevata, giovedì 24 agosto con 28.9 °C, mentre il valore massimo ha raggiunto i 37.8 °C senza intaccare l’attuale primato dell’11 agosto 2003 di 38.3 °C.

Nel complesso, mercoledì 23 e giovedì 24 sono stati i giorni più caldi dell’estate anche sul resto della Lombardia: 39 °C a Cremona e Pavia, 38 °C a Mantova, Como e Brescia, 37°C a Bergamo e Sondrio, 36 °C a Lecco e 35 °C a Varese. Localmente si sono registrati valori superiori a 40 °C, come nel caso di alcune località dell’Appennino Pavese, a Canevino e Ponte Nizza, o come nel cremonese a Pieve San Giacomo.

Caldo intenso e anomalo non solo in pianura, ma anche sulle Alpi: dal 19 agosto, ogni giorno le temperature hanno superato i 20 °C a 2200 metri, mentre a 3000 metri sono stati rilevati valori massimi fino a 16 °C. Sul fondovalle, ai 1200 metri di Bormio (SO), si sono sfiorati i 33 °C, ben 27 °C ai 1700 metri di Santa Caterina Valfurva (SO).