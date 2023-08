Non è una notizia. Diciamo che ce lo potevamo aspettare ma espresso con i disegni il gender gap nella musica è più efficace. Per The Pudding, Chris Dalla Riva, con il design di Ashley Cai, hanno illustrato la rarità delle donne nel team di autori negli ultimi dieci anni. Parliamo degli autori di chi cioè si occupa di parole o musica di un brano. In base alla metodologia adottata sono stati classificati uomini, donne o non binari utilizzando interviste, necrologi, biografie ufficiali e social media, insieme alle voci su Discogs e Wikipedia. Ebbene, ecco alcuni risultati analizzando la Billboard Hot 100 che è la classifica Usa delle canzoni di maggior successo in base alle trasmissioni radio, allo streaming, alle vendite dei dischi e alle visualizzazioni su YouTube.

Ebbene, vediamo alcuni risultati. Nel 2022, le canzoni di successo avevano in media 6 cantautori: 5 uomini e 1 donna . Ma la media non dice tutto. Se prendiamo le 42 canzoni entrate nelle top 5 della classifica la metà aveva un team di autori composto solo da uomini. e solo una canzone aveva un team di autori composto solo da donne. Di quale canzone si tratta?

“Running Up that Hill (A Deal with God)” di Kate Bush – è stata scritta nel 1985 e ha visto una rinascita solo perché è stata inclusa nel popolare programma Netflix Stranger Things .

E in Italia?