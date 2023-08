<div class=”duet–article–article-body-component”>

<p class=”duet–article–dangerously-set-cms-markup duet–article–standard-paragraph mb-20 font-fkroman text-18 leading-160 -tracking-1 selection:bg-franklin-20 dark:text-white dark:selection:bg-blurple [&_a:hover]:shadow-highlight-franklin dark:[&_a:hover]:shadow-highlight-blurple [&_a]:shadow-underline-black dark:[&_a]:shadow-underline-white”>Barbie ha ufficialmente incassato al botteghino un miliardo di dollari a livello mondiale. E’ un record, scrive Variety. Per la Warner Bros Pictures, si tratta del film che ha impiegato meno tempo – 17 giorni – ad arrivare a una cifra a nove zeri. Peraltro nel 2023 solo il film di Super Mario Bros aveva fatta meglio. <em>Barbie </em><a href=”https://www.boxofficemojo.com/release/rl1077904129/”>ha incassato 53 milioni di dollari</a> nel suo terzo fine settimana negli Stati Uniti, superando il botteghino del fine settimana e portando il suo totale nazionale a 459,4 milioni di dollari, secondo Box Office Mojo di IMDB. Qui sotto un grafico di Statista che mostra la progressione sempre a livello globale dal lancio al 31 luglio.</p>

<img class=”wp-image-79547 size-full” src=”https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/08/statistic_id1401601_worldwide-box-office-revenue-of-_barbie_-2023-by-region.png” alt=”” width=”1000″ height=”743″ /> In milioni di dollari le entrare ai botteghini di Barbie a livello globale. Dati al 31 luglio

Ora qualche numero, anzi tre per la precisione, per inquadrare meglio il fenomeno Barbie.

<h2>244 Mln</h2>

<strong>Barbenheimer</strong>. E’ la parola dell’estate. Tutto nasce da un meme su Twitter che ha unito forzatamente due film all’opposto, Barbie e Oppenheimer, che nel mondo sono usciti al cinema lo stesso giorno (ma non da noi). Lo scorso fine settimana, Barbie e Oppenheimer hanno incassato collettivamente 244 milioni di dollari in patria, portando il box office nazionale complessivo a 311 milioni di dollari. Questo ha segnato il quarto più grande fine settimana totale mai registrato in Nord America, prima di aggiustare per l’inflazione, ammettendo il duo “Barbenheimer” alla schiera dei film degli Avengers e di Star Wars.

Qui sotto il confronto su Google Trends che misura le ricerche su internet delle parole Barbie e Openhaimer

<h2>+123%</h2>



<strong>Boom di ricerche online.</strong> Dopo l’uscita del film “Barbie”, in Italia, le ricerche online legate all’iconica bambola sono cresciute del 123%. Come spiega <strong><span style=”font-family: ‘Arial’,sans-serif;”>idealo</span></strong> nella sua ultima indagine sull’impatto di Barbie sull’ecommerce, “traino del film si fa sentire particolarmente analizzando la top-50 dei prodotti più desiderati relativi al mondo Barbie nel mese di luglio, nella quale spiccano le recenti bambole che vestono gli outfit di Margot Robbie, come ad esempio quella con abito western e cappello da cowboy e quella con abito vintage ben visibile anche sulla locandina del film.

A fronte di una crescita tale della domanda, i prezzi legati al mondo Barbie sono ad oggi particolarmente convenienti: in media, attualmente una Barbie costa circa il 20% in meno rispetto allo scorso anno. A livello mensile, il prezzo medio di una Barbie a luglio è stato di circa 49 euro, mentre nei primi mesi del 2022 si attestava attorno ai 70 euro.

<h2>700 mln</h2>

<strong>Quando sta guadagnando il brand di Barbie?</strong> Questa statistica presenta il valore del marchio Barbie in tutto il mondo dal 2015 al 2023. Nel 2023, il marchio Barbie è stato valutato a circa 700 milioni di dollari USA. Questo è quasi il doppio del valore registrato solo due anni prima. Qui sotto il grafico di Statista.

<div data-readingaid-text=””><img class=”alignnone size-medium wp-image-79554″ src=”https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/08/statistic_id1009126_global-brand-value-of-barbie-from-2015-to-2023-300×223.png” alt=”” width=”300″ height=”223″ /></div>



