Nei grafici sopra sono stati rappresentati i cento calciatori sia in funzione del valore dell’operazione (lunghezza barre istogramma) sia considerando anche l’adeguamento su durata triennale (spessore barre istogramma), colorandoli in base al ruolo di appartenenza, nello stesso modo in cui sono stati aggregati nel grafico a bolle che presenta la distribuzione in virtù delle zone di competenza sul campo, declinata per età media, valore medio e numero di rappresentati dei ruoli (GK portiere, CB difensore centrale, FB difensore esterno, DM centrocampista difensivo, AM centrocampista offensivo, FW attaccante).

In aggiunta, utilizzabile come filtro (esattamente come il grafico per ruoli), è disponibile anche il totale per singolo club basato sulla lista dei 100 ipotetici trasferimenti.

Dicevamo del City di Guardiola (ancora)… ed anche in questo caso, considerando questa volta i club come “aggregazione” dei singoli calciatori, i freschi campioni d’Europa figurano nuovamente in prima posizione con oltre un miliardo di valore ipotetico complessivo.

I 1024 milioni distaccano di circa 150 milioni del Barcellona (876) che si è piazzato al secondo posto davanti ai rivali storici del Real Madrid (853), prima di trovare altre due rappresentati della Premier League come Arsenal (739) e Liverpool (641).

Anche in questa circostanza, è interessante scorrere la top 10 che viene completata da due squadre della Bundesliga, altre due della Premier ed una del campionato francese: Bayern Monaco (563), Chelsea (394), Borussia Dortmund (393), Manchester United (367) e Paris Saint Germain (353).

Il motivo principale per elencare i primi dieci club di questa graduatoria è principalmente per constatare come, anche in questo quadro statistico ipotetico, non compare un nome italiano, nonostante l’Italia abbia portato quest’anno ben tre squadre ai quarti di finale di Champions (seppure dallo stesso “lato” del tabellone ad eliminazione), di cui due in semifinale ed una arrivata a giocarsi la coppa con i campioni.

Per trovare la prima rappresentante italiana bisogna arrivare alla dodicesima posizione in cui compare il Milan (236) che può vantare 3 giocatori come Rafael Leao (113 milioni), Sandro Tonali (62) e Theo Hernandez (60), mentre i cugini interisti si collocano immediatamente sotto, al tredicesimo posto (184), rappresentati da Lautaro Martinez (100) e Nicolò Barella (82).

Il centrocampista interista classe 1997 nato a Cagliari è anche il primo atleta italiano a comparire nella top 100, seguito poi da Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain (75), Sandro Tonali già citato in precedenza come esponente dei rossoneri ed infine Giorgio Scalvini (58), difensore centrale del 2003 in forza all’Atalanta.

In attesa quindi che parta ufficialmente la prossima sessione di calciomercato, non resta che augurarvi buona sessione estiva ed eventualmente buona esplorazione nel caso vogliate divertirvi un po’ interagendo con i filtri della dashboard alla ricerca dei vostri beniamini.

Per approfondire.

E’ già tempo di calciomercato? Quanto valgono i top player e i club? – Parte 2

E’ già tempo di calciomercato? Quanto valgono i top player e i club? – Prima parte

Millimetri, serie storiche ed eventi imprevisti come per esempio l’esclusione della Germania dagli ottavi dei Mondiali di calcio.