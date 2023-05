Statista ha rappresentato i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia per fare il punto sulle auto elettriche. Più della metà di tutti i veicoli elettrici venduti a livello globale nel 2022 erano Suv, auto di grandi dimensioni o crossover. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno acquistato molti più Suv elettrici e auto di grandi dimensioni rispetto alla media del paese: l’82% di tutte le vendite statunitensi rientrava in queste categorie. Il comportamento di acquisto dell’Europa ha mostrato solo una leggera tendenza ad acquistare in grande rispetto al resto del mondo.

Come abbiamo scritto anche su questo Blog il mercato dei veicoli elettrici è cambiato negli ultimi anni.

Lo studio 2023 evidenzia che nel mondo lo scorso anno sono state vendute più di 10 milioni di auto elettriche e che questo trend dovrebbe crescere di un altro 35% nel 2023 per raggiungere i 14 milioni.

Quella che viene definita “una crescita esplosiva” significa che la quota delle auto elettriche nel mercato automobilistico complessivo è passata da circa il 4% nel 2020 al 14% nel 2022.

“Le tendenze a cui stiamo assistendo – ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie – hanno implicazioni significative per la domanda globale di petrolio. Il motore a combustione interna non aveva rivali da oltre un secolo, ma i veicoli elettrici stanno cambiando lo status quo“.

“Entro il 2030 – ha detto Birol – eviteranno l’impiego di almeno 5 milioni di barili al giorno di petrolio. Le auto elettriche sono solo la prima ondata. Autobus e camion elettrici seguiranno presto“.

Dove si vende l’auto elettrica?

Fino ad oggi la maggioranza delle vendite di auto elettriche si è concentrata principalmente in tre mercati: Cina, Europa e Stati Uniti. La Cina è in testa, con il 60% delle vendite globali di auto elettriche che si svolgeranno lì nel 2022. Oggi, più della metà di tutte le auto elettriche in circolazione nel mondo si trova in Cina. L’Europa e gli Stati Uniti, il secondo e il terzo mercato più grande, hanno entrambi registrato una forte crescita con un aumento delle vendite rispettivamente del 15% e del 55% nel 2022. L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che ambiziosi programmi politici nelle principali economie, come il pacchetto Fit for 55 nell’Unione Europea e l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, aumenteranno ulteriormente la quota di mercato dei veicoli elettrici in questo decennio e oltre.

Entro il 2030, la quota media di auto elettriche sul totale delle vendite in Cina, Ue e Stati Uniti dovrebbe salire a circa il 60%. Le tendenze incoraggianti stanno avendo anche effetti a catena positivi per la produzione di batterie e le catene di approvvigionamento.

Il problema dei Suv

Tra il 2018 e il 2022, il numero di grandi modelli V in vendita è triplicato in America Latina, Europa orientale e Medio Oriente. In Africa, è addirittura quadruplicato. Allo stesso tempo, il numero di modelli di veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni offerti in queste regioni è aumentato di circa il 60-160%. Solo in Asia, i veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni hanno mantenuto la loro presenza relativamente forte. Tuttavia, nella regione sono in vendita meno modelli di veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni rispetto ai veicoli elettrici di grandi dimensioni.

“A livello globale – scrive Statista – l’AIE sottolinea che l’attenzione delle case automobilistiche sui veicoli elettrici di grandi dimensioni e di fascia alta sta ostacolando l’adozione nei mercati meno ricchi, consolidando l’idea che i veicoli elettrici siano qualcosa che la maggior parte delle persone non può permettersi. I SUV e le auto di grandi dimensioni avvantaggiano le case automobilistiche perché di solito sono più costos e più redditizi da vendere. Per i consumatori, le auto più grandi e più pesanti rimangono più costose da mantenere, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a benzina o elettricità“.

