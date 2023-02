A 12 anni all’entrata in vigore del divieto di vendere auto a motore termico all’interno dell’Unione europea, le auto elettriche, principali candidate a sostituire quelle a diesel e benzina, sono meno di una su cento. Ad essere precisi, sono lo 0,76% del parco circolante all’interno dei 27 paesi Ue. Certo, il dato è in crescita, come mostra il grafico che apre questo pezzo (di default è visualizzata l’Italia, ma basta usare il filtro in basso, o in alto a sinistra per chi leggesse da desk, per selezionare un’altra nazione). Ma i numeri restano bassi.

In Italia, proprio per rimanere al dato visualizzato, nel 2021 secondo dati Eurostat erano 118mila i veicoli BEV, ovvero totalmente elettrici, in circolazione sulle strade italiane. Si tratta di appena lo 0,3%, oltretutto nel secondo paese dell’Unione con il più alto tasso di vetture ogni mille abitanti. Come detto, il mercato di queste vetture resta in crescita, come conferma anche il numero di nuove immatricolazioni:

Anche in questo caso, il grafico mostra di default il dato italiano. Il filtro nella parte bassa (in alto a sinistra per chi leggesse da desk) consente di visualizzare la situazione negli altri paesi europei. Ad incidere sull’aumento registrato nel 2021, almeno in Italia, ci sono certamente anche gli incentivi voluti dal governo. Incentivi che, da un lato, hanno reso il nostro paese il quinto in Europa per numero assoluto di auto elettriche in circolazione:

06

Al primo posto c’è la Germania, con 618mila, al secondo la Norvegia, dove le 465mila auto BEV rappresentano il 14% dell’intero parco circolante. Seguono la Francia, dove addirittura i dati sulle colonnine di ricarica sono rilasciati in formato aperto, con 402mila e l’Olanda con 245mila. Come detto, però, l’Italia è il secondo paese per auto ogni mille abitanti, dietro solo al Lussemburgo. Se quindi si rapportano le auto elettriche all’intero parco circolante, Roma si trova nelle parti basse della classifica:



Il grafico rappresenta la situazionie solo all’interno dell’Unione europea, ovvero in quei paesi in cui dal 2035 scatterà il divieto di vendere auto a motore termico. Più il colore è scuro sulla mappa e maggiore è la percentuale di auto elettriche circolanti. Il valore più alto, pari al 2,78%, riguarda il Belgio. In Germania sono l’1,27%, quattro volte tanto l’Italia, in Francia l’1,04%, ovvero il triplo di quelle che si vedono sulle nostre strade. Sempre, ovviamente, sul totale del parco circolante.

Per quanto ridotto rispetto a quello di altri paesi europei, però, chi domina sul mercato italiano delle auto elettriche? Sul podio ci sono Fiat, Tesla e Renault. O almeno sono queste le tre case che hanno venduto più veicoli BEV nel corso del 2022 secondo i dati di Unrae, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri.

Guardando ai singoli modelli, l’auto più venduta lo scorso anno è stata la Fiat 500 elettrica: ne sono state immatricolate 6.285. Seguono la Smart ForTwo (4.545) e la Tesla Model Y (4.276).