Negli ultimi 30 anni le temperature in Europa sono aumentate di oltre il doppio della media globale, le più alte di qualsiasi altro continente del mondo. Lo ha scritto un report diffuso il 2 novembre 2022 dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm).

A new joint report highlights the #StateOfClimate in Europe, where temperatures increased more than on any other continent. It’s not all bad news. Several European countries cut greenhouse gas emissions. Let’s keep the momentum going for #ClimateAction at #COP7🤝@CopernicusECMWF pic.twitter.com/6RBD0RGjEt — World Meteorological Organization (@WMO) November 2, 2022

Il rapporto sullo stato del clima in Europa, prodotto in collaborazione con il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, si è concentrato sul 2021. Fornisce informazioni sull’aumento delle temperature, sulle ondate di calore terrestri e marine, sulle condizioni meteorologiche estreme, sul cambiamento dei modelli delle precipitazioni e sul ritiro di ghiaccio e neve.

Qui sotto invece tre numeri del rapporto scelti da Infodata

+0.5 °C

Crescita delle temperature in Europa. Nel dettaglio, le temperature in Europa sono aumentate in modo significativo nel periodo compreso tra il 1991 e il 2021, a una media di circa +0.5 °C per decennio. Una tendenza che ha portato i ghiacciai alpini a perdere 30 metri di spessore dal 1997 al 2021. La calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo, contribuendo ad accelerare l’innalzamento del livello del mare. Nell’estate del 2021, la Groenlandia ha registrato uno scioglimento dei ghiacci e, per la prima volta in assoluto, un episodio di precipitazioni sotto forma di pioggia nel suo punto più alto, presso la stazione Summit. Tre numeri del rapporto scelti da Infodata

500mila

Le vittime nel 2021 del climate change. Nel 2021, eventi meteorologici e climatici ad alto impatto hanno provocato centinaia di vittime, colpito direttamente più di mezzo milione di persone e causato danni economici superiori a 50 miliardi di dollari. Circa l’84% degli eventi sono stati inondazioni o tempeste.

-31%

Le riduzione di CO2 tra 1990 e 2020. Non sono tutte cattive notizie. Diversi paesi in Europa hanno avuto molto successo nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra. In particolare, nell’Unione Europea (UE) le emissioni di gas serra sono diminuite del 31% tra il 1990 e il 2020, con un obiettivo netto di riduzione del 55% per il 2030.

