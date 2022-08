E’ vero che la palla è rotonda, che gli eventi statistici del calcio sono superiori a quelli di molti altri sport e che i pronostici sul calcio di solito non ci prendono quasi mai. Ma come Info Data ogni anno ci appoggiamo sulle spalle dei giganti per fornire la nostra previsione. Nel nostro caso il gigante è FiveThirtyEight.com, il sito specializzato in previsioni elettorali e sportive fondato da Nate Silver, data journalist dei data journalist che dal 2009 ha sviluppato un metodo statistico di analisi delle competizioni sportive e non solo. Il metodo-Silver è salito agli onori della cronaca durante le elezioni presidenziali americane del 2008 quando annunciò la vittoria di Barack Obama. Ad ogni modo, quest’anno vincerà l’Inter, davanti a Milan e Napoli. La Juventus in settima posizione superata persino dalla Lazio. Una debacle.

C’è da dire che l’anno scorso la previsione diceva: 31% le probabilità per l’Inter di vincere lo scudetto contro un 22% della Juventus e un 12% che a trionfare siano Atalanta o Milan. Abbiamo visto che il responso del campo è stato diverso. Quest’anno l‘Inter è data al 36% contro il 17 del Milan e il 12% del Napoli.

A questo punto la domanda è lecita. Come funziona l’algoritmo di Nate Silver?

Cosa misura il il Soccer Player Index?

Il Soccer Player Index (Spi) pubblicato (ed in continuo aggiornamento qui su FiveThirtyEight) censisce oltre 630 squadre appartenenti a più di 30 diverse competizioni a livello mondiale. Il suo obiettivo è quella di valutare ogni team per la sua “forza” complessiva, suddividendola in rating offensivo e difensivo.

Questi due rating rappresentano rispettivamente il numero di goal segnati e subiti in un’ipotetica partita disputata contro la “squadra media” in un campo neutro, e combinati tra di loro, vanno appunto a produrre il Soccer Player Index (SPI) che esprime la percentuale di punti (3 per vittoria, 1 per pareggio e 0 per sconfitta) che la formazione esaminata riuscirebbe ad ottenere se la gara di test si giocasse in continuazione

Quindi ogni squadra ha una valutazione offensiva che rappresenta il numero di goal che ci si aspetterebbe di segnare contro una squadra media in campo neutro e una valutazione difensiva che rappresenta il numero di goal che ci si aspetterebbe di subire. Queste valutazioni, a loro volta, producono una valutazione SPI complessiva, che rappresenta la percentuale di punti disponibili – una vittoria vale 3 punti, un pareggio vale 1 punto e una sconfitta vale 0 punti – ci si aspetterebbe che la squadra prendesse quella partita sono stati riprodotti più e più volte.

Come si calcolano i pronostici delle singole partite.

Dati i punteggi SPI di due squadre, il processo per generare le probabilità di vincita/sconfitta/pareggio per una determinata partita è triplice. Come viene spiegato nel sito: calcolano il numero di goal attesi che ogni squadra segnerà durante la partita. Questi punteggi previsti per le partite rappresentano il numero di gol che ogni squadra dovrebbe segnare per mantenere il proprio punteggio offensivo esattamente lo stesso di quello che stava per iniziare la partita, e sono adattati per un vantaggio sul campo di casa specifico del campionato e per l’importanza del partita per ciascuna squadra. Poi attraverso la simulazione del processo stocastico di Poisson vengono generate due distribuzioni che danno la probabilità che ogni squadra non segnerà gol, un gol, due gol, ecc. Infine le due distribuzioni vengono trasformate in una matrice di tutti i possibili punteggi delle partite, dalla quale si possono calcolare la probabilità di vittoria, sconfitta o pareggio per ciascuna squadra. Qui trovate la metodologia completa.

E ora tre numeri del campionato di serie A

La fonte è il database di Transfermarkt, uno dei più importanti siti che si occupa di dati legati al calcio, per presentare la nuova stagione.

610 mln

La rosa più costosa della Serie A. E’ dell’Inter ed è espressa in euro. Seguono la Juventus con 525 e il Milan con 521 milioni di euro. Ultima è il Lecce con 42,8 milioni di euro. In pratica la squadra dell’Inter vale 25 volte di più del Lecce. Naturlamente, il calciomercato non è finito quindi questi numeri vanno registrati ad oggi 13 agosto 2022.

4,6 mld

Cala il valore della Serie A. Quattrovirgolaseimilairdi di euro è il valore complessivo dei cartellini dei giocatori del massimo campionato. L’anno scorso valeva 5 miliardi.

26,1 anni

L’età media media dei giocatori della Serie A. Cala leggermente rispetto allo scorso campionato (26,5). La squadra più anziana è l’Inter (27,5) seguita da Sampdoria (27,1) e Monza. La più giovane è il Lecce. Tra le Big le più giovani sono Roma e Napoli. L’anno scorso ultima in classifica il Milan, che con una media di 24,8 anni è la squadra più giovane del campionato. Ed ha vinto il campionato.

