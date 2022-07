Si è aperta la campagna per la quarta dose di vaccino anti COVID-19 per alcune categorie di persone: gli over 60 e gli over 12 fragili. Si tratta al momento del medesimo vaccino che abbiamo utilizzato nelle prime tre dosi: i due vaccini “aggiornati” anche per la variante Omicron – sebbene non siano stati ancora pubblicati documenti ufficiali in merito da parte di Pfizer e Moderna – dovrebbero essere disponibili a partire dall’autunno.

La domanda che molte persone si pongono è se abbia senso ora fare la quarta dose, dal momento che il vaccino attuale protegge scarsamente dall’infezione di Omicron, sebbene in ogni caso sia ancora ampiamente in grado di evitare la malattia grave. A che punto siamo davvero nella lotta alla pandemia? Che dati possiamo considerare per farci un’idea?

I farmaci – antivirali e anticorpi monoclonali – e i vaccini che abbiamo oggi sono sufficienti per non farci riprecipitare nelle situazioni infelici delle ondate precedenti, con alte ospedalizzazioni? Ne abbiamo parlato con un farmacologo, Luca Pasina, capo del Laboratorio di Farmacologia Clinica e Appropriatezza Prescrittiva dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.