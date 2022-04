In vista della Giornata della Terra, ecco le tendenze di ricerca degli italiani sul tema sostenibilità nel 2022 e i luoghi che hanno fatto tendenza su Google Maps in tema green.

Nulla di trascendentale. Gli italiani non hanno curiosità particolari sull’ambiente e il riscaldamento globale. Secondo il report di Mountain View gli argomenti più cercati su Google dagli italiani sono legati all’energia, all’inquinamento, ai consumi in mobilità, al modo in cui ci alimentiamo nel rispetto dell’ambiente (Rilevazione condotta nel periodo 1 gennaio – 7 aprile 2022. Si tratta degli argomenti che in assoluto hanno catturato l’attenzione degli italiani su Google.)

I temi che hanno fatto tendenza nelle ricerche, cioè i grandi temi che hanno evidenziato una crescita importante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente vedono “Infrastruttura urbana sostenibile”, “sicurezza dell’acqua” e “ambiente” ai primi tre posti. Hanno subito una crescita superiore al 5000% nelle ricerche su Google tra gennaio e febbraio 2022. All’ordine del giorno anche temi come “vita sostenibile” (+375%) “energia marina” (+370%) e “economia verde” (+178%). (Rilevazione nel periodo gennaio – febbraio 2022 con la percentuale di crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.)

Quanto a Google Maps si rileva una crescita esponenziale delle ricerche di luoghi che ci permettono di avere una vita più sostenibile. Al primo posto troviamo “stazione di ricarica per veicoli elettrici” in aumento del 169%. Al secondo posto, con il 146% di aumento, troviamo “mercato contadino”. Anche i “negozi di abbigliamento second hand (+371%) / di abbigliamento usato (+703%) / di abbigliamento vintage (+576%)” occupano tre posti della lista, segnando un vero punto di svolta anche per uno dei temi più vicini agli italiani: la moda! In chiusura troviamo anche uno dei luoghi più importanti per la cura dell’ambiente: “il servizio di gestione dei rifiuti”, anche questo in aumento del 55% rispetto a marzo 2021. (Rilevazione condotta nel periodo marzo 2021 a confronto con marzo 2022 su Google Maps)

Più interessante è il dato sugli spostamenti. Quasi il 40% degli abitanti di Roma e Milano utilizzano mezzi alternativi alla macchina per spostarsi in modo sostenibile in città. Infatti, queste persone scelgono di muoversi con i mezzi, rispettivamente il 14% e il 13,7%, utilizzando la bicicletta (2,8% e 2%) oppure camminando (22,2% e 23,8%). Il dato più in crescita rispetto al 2022 è quello legato alle biciclette, che vede un aumento di due punti percentuali per entrambe le città