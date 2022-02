Secondo il Veeam Data Protection Trends Report 2022, lo scollamento tra le aspettative di business e la capacità dell’It di supportarle non è mai stato così alto: l’89% delle organizzazioni non stanno proteggendo sufficientemente i dati. Veeam Software, ha rivelato che l’88% dei leader IT si aspettano che i budget per la protezione dei dati aumentino in maniera superiore rispetto ad altri investimenti IT, visto che i dati diventano più critici per il successo nel business e la loro protezione diventa una sfida sempre più complessa. Più di due terzi si rivolgeranno a servizi basati sul cloud per proteggere quelli essenziali.

Il Veeam Data Protection Trends Report 2022 ha intervistato un campione di più di tremila decisori It e imprese globali per capire quali strategie di protezione dati prevedono di attuare nei prossimi 12 mesi e oltre. Questo studio esamina come le aziende si stanno preparando per le sfide nel settore IT che devono affrontare, tra cui in massiccio uso di servizi e infrastrutture cloud-native, il panorama di cyber attacchi in espansione e le contromisure che stanno prendendo per implementare una strategia di Modern Data Protection che assicuri la continuità del lavoro.

“Il 98% delle aziende italiane – ha dichiarato Andrea Vingolo, country manager Italia di Veeam – ha dichiarato di aver subito interruzioni non previste negli ultimi 12 mesi, 8 aziende su 10 hanno identificato un gap di protezione tra i dati che possono permettersi di perdere e la frequenza con cui ne viene effettuato il backup, mentre l’83% ha dichiarato di avere un gap di disponibilità tra la velocità con cui possono tornare alla produttività dopo un’interruzione e gli SLA IT in vigore. Fortunatamente la ricerca conferma anche una forte consapevolezza tra le aziende italiane sul tema degli investimenti in Cyber Security e, grazie alla spinta data dal PNRR, la maggior parte delle aziende intervistate prevede di aumentare il proprio budget per la Modern Data Protection nel corso del 2022. Questo dovrebbe aiutare le aziende ad affrontare queste lacune, oltre che ad aumentare la loro resilienza informatica e ad accelerare la Digital Transformation”.

