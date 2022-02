Il riferimento temporale è un’escamotage per normalizzare la somma necessaria per registrare una piccola o media impresa. Fa insomma riferimento a quanto tempo occorre lavorare per guadagnare questa cifra e diventare imprenditori. E il risultato appunto è che il nostro paese è il peggiore in tutta l’Unione europea. Secondo Money, società che si occupa di credito alle aziende che ha realizzato la ricerca fornita in esclusiva a InfoData, nel nostro paese per iscrivere un’impresa nell’apposito registro servono 3.941,87 euro.

Ora, per guadagnare questa somma occorre lavorare 11 settimane, 4 giorni, 5 ore e 42 minuti. In Danimarca, dove è necessario l’equivalente di 90,09 euro (la valuta è la corona danese, ndr) bastano 6 ore e 6 minuti per guadagnare il capitale sufficiente per avviare la propria attività. Si tratta, ovviamente, di valori medi. Ma come sono stati calcolati?

Il primo passo, spiegano da Money, è stato quello di recuperare i dati relativi ai costi di registrazione di una piccola e media impresa nei singoli paesi europei. Un’informazione reperibile sul portale della Banca Mondiale. Il passo successivo è stato quello di individuare il reddito mediano equivalente, informazione resa disponibile da Eurostat. Moltiplicando poi le 40 ore di lavoro settimanali per le 52 settimane di ciascun anno e dividendo il risultato per 12 mesi si è arrivati a un monte ore lavorative mensili pari a 173,3.

Dividendo quindi il reddito mediano per le ore di lavoro mensili, Money ha determinato il reddito orario nei singoli paesi d’Europa. A sua volta, quest’ultimo è servito per dividere il costo di registrazione di un’impresa e determinare il tempo di lavoro necessario a guadagnare la cifra che occorre versare per dare vita ad una nuova Pmi. Dal grafico manca la Slovenia perché non erano a disposizione tutti i dati necessari al calcolo.

Il risultato è appunto rappresentato nell’infografica che apre questo pezzo. Ogni riquadro fa riferimento a un paese dell’Unione. Ogni quadrato rappresenta un giorno di lavoro necessario per guadagnare i fondi che servono a fondare un’impresa, Se è più chiaro, significa che non si tratta di un giorno completo. Facendo tap su ciascun riquadro, appare un pop-up che fornisce indicazioni rispetto alla somma in questione e al tempo che occorre per metterla insieme. Non dice perché l’Italia sia di gran lunga il paese messo peggio di tutta Europa, né cosa occorra fare per cambiare le cose. Una risposta che lasciamo al lettore.