L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha chiesto per il 2022, aiuti record di 41 miliardi di dollari. Il 17% in più rispetto al record di 35 miliardi chiesti per quest’anno. Secondo l’agenzia Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) 274 milioni di persone nel mondo avranno bisogno di una qualche forma di assistenza di emergenza l’anno prossimo. La pandemia non è finita, i Paesi poveri non hanno i vaccini e i conflitti che si protraggono continuano. L’instabilità è peggiorata in diverse parti del mondo, in particolare in Etiopia, Birmania e Afghanistan. Secondo i dati delle Nazioni Unite analizzati da Statista , la crisi in Yemen ha colpito oltre 24 milioni di persone. L’Etiopia ha registrato l’aumento maggiore rispetto al 2020: una variazione del 166% che equivale a oltre 21 milioni di persone che richiedono assistenza e aiuto, in gran parte a causa dei combattimenti tra le forze governative e i ribelli della regione del Tigray. Nella grafica di Statista le barri indicano in milione per persone bisognose di aiuto e a destra l’aumento in percentuale rispetto al 2020.

Anche la situazione in Afghanistan è terribile per milioni di persone. Come riportato dall’Unhcr a dicembre, la crisi alimentare nel Paese, ora sotto il controllo talebano, ha raggiunto “livelli davvero senza precedenti”. Si ritiene che oltre 8 milioni di persone siano a rischio di carestia.