I vaccini contro il Sars-CoV-2 hanno salvato la vita di oltre 469mila persone con più di 60 anni in tutta Europa tra il dicembre dello scorso anno e il novembre di quello in corso. È a questa conclusione che sono giunti gli autori dell’articolo “Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination in the WHO European Region, December 2020 to November 2021” pubblicato nei giorni scorsi su Eurosurveillance.

Per arrivare a questo risultato, i ricercatori hanno utilizzato una metodologia impiegata nel 2019 dall’epidemiologa dell’Istituto Nazionale di Salute Medico Ricardo Jorge (INSA) Ausenda Machado per calcolare i ricoveri evitati grazie al vaccino antinfluenzale. Un calcolo che teneva in considerazione le ospedalizzazioni, la copertura vaccinale e l’efficacia dei vaccini.

In questo caso il team guidato da Margaux Meslé, ricercatrice della Montana Stat University, ha fatto lo stesso, considerano però l’efficacia dei vaccini contro il nuovo coronavirus nel prevenire i decessi. Ovvero del 60% dopo la prima dose e del 95% dopo la seconda. In ogni caso, la metodologia di calcolo è liberamente accessibile sulla piattaforma GitHub.

Utilizzando i dati raccolti dal team di ricerca di Meslé, InfoData ha realizzato l’infografica che apre questo pezzo. Sull’asse delle ascisse c’è la copertura vaccinale aggiornata al novembre 2021, per la precisione alla settimana conclusasi domenica 14. Sulle ordinate, invece, la riduzione percentuale dei decessi, calcolata da chi scrive a partire dalle morti effettive e da quelle evitate riportate nello studio. Forme e colori permettono di distinguere le tre diverse fasce di età prese in considerazione dai ricercatori, che si sono concentrata sulla popolazione più anziana. Ovvero quella maggiormente a rischio in caso di infezione da Sars-CoV-2.

Il risultato appare molto chiaro osservando il grafico, nel quale ogni punto rappresenta una delle fasce di età considerate in uno dei 30 paesi europei considerati. Maggiore è la copertura vaccinale, maggiore è la percentuale di decessi evitati grazie ai vaccini rispetto a quelli attesi. Ovvero a quelli che si sarebbero verificati senza le vaccinazioni contro il nuovo coronavirus. Solo in Italia si tratta di oltre 35mila persone con più di 60 anni. Una stima, certo, ma che dimostra una volta di più l’efficacia dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel prevenire le conseguenze più gravi dell’infezione.