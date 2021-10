Il 25 ottobre si celebra il World Pasta Day, un evento voluto dall’Unione Italiana Food insieme all’International Pasta Organisation (Ipo), della giornata dedicata a spaghetti &co. Ecco cinque numeri per capire di cosa stiamo parlando.

23 Kg

Quanta pasta consumiamo all’anno? Secondo i dati resi noti dall’Unione Italiana Food Ogni italiano consuma oltre 23 kg all’anno di pasta. Seguono Tunisia, 17 kg, Venezuela, 15 kg e Grecia, 12,2 kg. Nel complesso è italiano 1 piatto di pasta su 4 mangiati nel mondo

17 milioni

Cresce il consumo? Il consumo di pasta negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato, passando da 9 a circa 17 milioni di tonnellate annue.

83%

Chi mangia regolarmente pasta? Secondo il sondaggio Statista Global Consumer Survey in Italia l’83 percento consuma regolarmente la pasta nel menu giornaliero. Stesse percentuali in Francia, dove l’80% degli intervistati lo considera un appuntamento fisso nella lista della spesa. Come mostra sotto l’infografica, i paesi in cui il riso è tradizionalmente la base di una grande percentuale di pasti come la Cina e l’India hanno un divario molto più piccolo per colmare la loro dieta con qualcosa come la pasta. In India, il 29% degli intervistati ha dichiarato di mangiare regolarmente pasta, mentre in Cina questa cifra scende solo al 16%.

19776

120

Il business in Italia. In Italia lavorano nel settore oltre 120 imprese che impiegano 10.200 addetti per un giro d’affari di 5,6 miliardi di euro. Più della metà della produzione italiana (il 62% ovvero 2,4 milioni di tonnellate) finisce all’estero.

300

I tipi di pasta. Secondo i dati Unione Italiana Food, sono oltre 300 i tipi di pasta presenti sugli scaffali dei supermercati.