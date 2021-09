A proposito di mappe e social e di quanto le mappe stanno influenzando anche le piattaforme più famose: Instagram ha lanciato la funzione “Cerca sulla mappa” per aiutare gli utenti a scoprire nuovi luoghi da visitare, come ristoranti, caffè e parchi, in base alla loro posizione. L’opzione è frutto, secondo l’azienda, di come molti iscritti usavano le app, ossia come piattaforma per condividere le foto dei luoghi che visitano attraverso gli hashtag, così come per cercarne dei nuovi.

La funzione “Cerca sulla mappa” può essere utilizzata seguendo due diverse modalità.

In primo luogo dalla tab di navigazione: cliccando sulla nuova icona della mappa, nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione, vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie, come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla posizione attuale. Poi usando la ricerca degli hashtag: ad esempio, quando un utente utilizza #ristorante per trovare consigli, nei risultati appariranno le attività commerciali pubblicate con quello stesso hashtag. La funzione “Cerca sulla mappa” sarà disponibile inizialmente in alcuni paesi selezionati, tra cui Italia, Spagna, Grecia e Portogallo e in futuro verrà estesa ad altri.

La logica sembra più commerciale che altro. Cioè rendere più semplice per gli utenti del social trovare prodotti e servizi. Ma anche una opportunità per le piccole imprese che vogliono raggiungere nuovi potenziali clienti. Non è una idea nuova. Ma funziona.

