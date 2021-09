Il mestiere del calciatore non è più quello di una volta. Almeno se ci concentriamo sugli stipendi degli atleti più pagati del mondo. Per il 2021 la classifica annuale di Forbes mette al primo posto Conor McGregor, la stella irlandese delle arti marziali miste avrebbe infatti incassato la cifra record di 180 milioni di dollari. Seguono i calciatori Lion Messi e Cristiano Ronaldo con rispettivamente 130 e 120 milioni di dollari. I dati divisi per introiti fuori e dentro il campo sono misurati da gennaio 2020 a gennaio 2021 e quindi non tengono dei nuovi ingaggi per Cristiano Ronaldo e Messi che sono passati rispettivamente al Manchester United e Psg Tenendo conto dei nuovi stipendi la classifica non cambia e l’argentino resta il giocatore più pagato del mondo. Dopo il calcio troviamo il Football americano con Dak Prescott (107,5 milioni), il quarterback dei Dallas Cowboys e l’Nba con Lebron James che ha incassato 93 milioni di dollari di cui però più di un terzo fuori dal parquet. Qui sotto l’infografica di Visual Capitalist con la classifica.

Ad ogni modo, agli atleti top non è andata malissimo negli anni della pandemia. Come sta accadendo in tutto il mondo la polarizzazione delle ricchezze sta accelerando. Sempre secondo la classifica annuale di Forbes degli atleti più pagati al mondo per il 2021, i primi 50 di loro hanno realizzato un anno da record e hanno guadagnato quasi 2,8 miliardi di dollari in 12 mesi, battendo il totale record del 2019 di oltre $ 150 milioni .