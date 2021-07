Nel grafico sopra puntano il puntatore del mouse sul dato del 2020 si può provare a tracciare l’andamento della popolazione nell’Ue e nei Paesi membri. Se l’azzeccate siete bravi.

Nel 2080 l’Italia passerà da 59,6 a 52,8 milioni di abitanti. In Europa non andrà molto meglio, visto che passeremo da 447a 419 milioni di persone. Dall’inizio del millennio fino al 2019, la popolazione dell’UE è cresciuta costantemente, principalmente a causa della migrazione. Nel periodo dal 2001 al 2020, la popolazione dell’UE (UE27) è aumentata da 429 milioni a 447 milioni, con una crescita del 4%. Questa tendenza si è interrotta nel 2020. In termini assoluti, rileva Eurostat, la diminuzione più elevata si è osservata in Italia (-384mila pari al -0,6% della sua popolazione) seguita da Romania (-143 mila, -0,7 %) e Polonia (-118 mila, -0,3 %). Nel complesso, nove paesi hanno mostrato diminuzioni della loro popolazione durante l’ultimo anno, mentre i restanti diciotto hanno registrato aumenti.



In questa sezione di Eurostat viene analizzata la struttura demografica della popolazione dall’inizio del millennio. La popolazione dell’UE sta invecchiando : la quota di ultraottantenni è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni. Cresce l’età media delle madri: il primo figlio arriva in media a 29,4 anni nel 2019 (nel 2013 era a 28,8). La terza sezione della pubblicazione esamina la diversità della popolazione dell’Unione europea : durante il periodo 2014-2019, marocchini e albanesi sono le due comunità più grandi che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro dell’Ue. Qui sotto segnaliamo tre numeri.

229 milioni

Più donne che uomini nell’Ue

Il 1° gennaio 2020 nell’UE c’erano 219 milioni di uomini e 229 milioni di donne. Ciò corrisponde a un rapporto di 104,7 donne per 100 uomini, il che significa che c’erano il 4,7% in più di donne rispetto agli uomini. C’erano più donne che uomini in tutti gli Stati membri, ad eccezione di Malta, Lussemburgo, Svezia e Slovenia. I tassi più elevati sono stati riscontrati in Lettonia (17 % in più di donne rispetto agli uomini) e Lituania (14 % in più). Qui trovate il grafico interattivo di Eurostat.

34,1

Più vecchi quando ci si sposa. L’età media più alta al primo matrimonio sia per le donne che per gli uomini è stata osservata in Svezia (34,1 anni per le donne e 36,7 per gli uomini) . In tutti gli Stati membri dell’Ue, l’età media al primo matrimonio è aumentata tra il 2001 e il 2019. Sia per le donne che per gli uomini, sono stati osservati aumenti di oltre 5 anni in Portogallo e Spagna e per gli uomini in Lettonia. Qui il grafico interattivo.

5,5

Le donne vivono in media 5,5 anni in più degli uomini. Le donne vivono più a lungo degli uomini: nell’Ue nel 2019, l’aspettativa di vita alla nascita per le donne era di 84,0 anni e di 78,5 per gli uomini, con una differenza di 5,5 anni. Questo è stato il caso di tutti gli Stati membri con le maggiori differenze nel 2020 in Lituania (donne: 80,0, uomini: 70,1, una differenza di 9,9 anni), Lettonia (donne: 80,1, uomini: 70,9, una differenza di 9,2 anni) ed Estonia (donne: 82,7, uomini: 74,2, una differenza di 8,5 anni). Qui il grafico interattivo.