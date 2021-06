Centonovantunomiliardivirgolacinque euro di cui una parte (68,9 miliardi di euro) in sovvenzioni e il grosso (122,6 miliardi di euro) in prestiti. Il documento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di 269 pagine illustra come saranno spesi questa prima tranche di finanziamenti (248 i miliardi complessivi che arriveranno dalla Commissione europea), quali voci di spesa e il contenuto delle sei missioni. Già quest’anno puntiamo a spendere 13,79 miliardi dei 191,5 messi a disposizione dalla Recovery and Resilience Facility per un totale di 105 interventi. Quello che ancora non spiega nel dettaglio, il documento, è come verrà monitorato questo fiume di denaro da cui dipende la ripresa del nostro Paese. L’articolo completo su 24+ edizione premium del Sole 24 Ore.

Qui sotto invece trovate una mappa per navigare i numeri. Se cliccate sulle icone in alto potete filtrare il flusso per una specifica missione. Passando col mouse sui vari pezzettini vedi i dettagli nel tooltip