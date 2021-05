Articolo aggiornato all’11 maggio 2021

Quello che ci par di capire nella terza settimana di monitoraggio di quando le regioni stanno decidendo di estendere la campagna vaccinale alle fasce più giovani, è che in sole tre settimane si è passati da indicare i pochi che avevano deciso di aprire ai 60-69 enni contrariamente alle indicazioni della struttura del Commissario Figliuolo (di 50 enni ancora non si parlava tranne in un paio di casi) a mappare i pochissimi che ancora non hanno aperto agli over 50.

Lo stesso Commissario Figliuolo ha dichiarato: “Stiamo aspettando 17 milioni di vaccini: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli over 50.”

In teoria: apriamo ai più giovani ma non dimentichiamo i più fragili. In pratica: fate come credete. E il risultato è che il 10 maggio tutte le regioni, anche quelle che erano più restie, hanno dato il via alle prenotazioni nonostante le percentuali di copertura delle fasce più anziane non siano prossime al 100%, tutt’altro. In alcuni casi, come in Piemonte, sono state pubblicate le date di inizio delle prenotazioni dei 40 enni, dei 30 enni, dei 20 enni e dei 16-19 enni.

Come già sottolineavamo, non è per niente semplice capire se questa scelta sia vincente o meno. Dato che è maggio possiamo solo dire “ai posteri l’ardua sentenza”. Non è nostro compito. Il nostro obiettivo era mappare i cambiamenti, rilevare che cosa ha pesato di più nelle scelte politiche, e la risposta che ci pare di vedere è che no, non è certo stata la scienza. Le scelte delle regioni stanno dipendendo essenzialmente dal mercato, dal numero di dosi che arrivano per ogni vaccino, il più delle volte senza ampio preavviso.

La novità di questa settimana è che l’Ue non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca a causa, si legge, di inadempienze contrattuali.

La seconda cosa che ci piace osservare, e che ormai vi abbiamo raccontato in più occasioni, è che avere il polso della situazione in tempo reale è difficilissimo: non c’è un luogo preposto che raccolga le decisioni prese a livello regionale, né tantomeno le evidenze che le animano. Ogni giorno ci sono novità a livello regionale che è difficile abbracciare. Il più delle volte l’annuncio dell’apertura di una nuova fascia di età avviene in conferenza stampa televisiva, prima ancora che comunicato ai Medici di Medicina Generale o sui siti web delle Regioni.

Per questo, il nostro lavoro di mappatura delle ultime settimane è più che mai da intendersi come empirico: a macchia di leopardo basato su ricerche condotte a mano sui siti web regionali e locali.

Dal momento che dopo l’ok della Struttura Commissariale è stata sdoganata l’apertura agli over 50, preferiamo lasciare sotto l’aggiornamento del 4 maggio, dove era evidente la discrepanza di partenza sulle intenzioni delle regioni pre 10 maggio.

Abruzzo

Non abbiamo avuto risposta ma si apprende dal sito che l’Abruzzo ha puntato su un Open day, organizzato dalla Asl, d’intesa con la Regione dal 24 aprile per over 60. Questi possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Inoltre il 19 aprile è stata aperta la piattaforma Poste per la prenotazione dei vaccini anti Covid 19 dei nati tra il 1952 e il 1961.

Basilicata

Non ci hanno risposto ma si apprende dal sito che dal 17 aprile sono state aperte le prenotazioni per over 60 e caregiver. Questo dopo che la settimana precedente erano state aperte possibilità di vaccinazioni negli ospedali lucani per 60-79 enni, ma senza prenotazione, che aveva provocato enormi code fuori dagli ospedali.

Calabria

Apprendiamo dal sito della Regione che anche la Calabria ha attivato il 20 aprile la piattaforma di Poste italiane per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid anche per i soggetti di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Campania

La Campania nemmeno non ha risposto, ma si apprende dai siti regionali che non solo parte degli over 60 ha già ricevuto la prima dose (le adesioni erano state aperte il 9 aprile) , ma che il 27 aprile sono state aperte le prenotazioni per i 50-59 enni e sono partite nel primo week end di maggio anche le somministrazioni.

All’isola di Procida ha preso il via anche la campagna vaccinale dei ventenni, i ragazzi tra i 20 ed i 29 anni per circa 1000 dosi di vaccino.

Emilia Romagna

Dal sito si apprende che attualmente sono in fase di vaccinazione gli over 65. Si prevede l’inizio delle prenotazioni per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni il 10 maggio se saranno confermati – si legge sul sito – invii di dosi sufficienti.

Friuli Venezia Giulia

Dal 30 aprile 2021 la campagna vaccinale è aperta anche a tutte le persone di età compresa tra 18 e 59 anni con patologie croniche (senza il livello di gravità previsto per le tabelle dei soggetti “fragili”) e si procede parallelamente con la prenotazione e prima somministrazione nei confronti delle persone appartenenti alle Forze di polizia / Forze armate / Guardia di finanza / Vigili del fuoco impiegate nel contrasto e contenimento dell’emergenza COVID-19 o in servizi prioritari di ordine pubblico, di soccorso o di protezione civile; agli a organizzazioni di volontariato della Protezione civile impiegate in prima linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento dell’emergenza COVID-19.

Lazio

Quello laziale è stato nominato “modello Israele”. Sono iniziate le prenotazioni online per la fascia di età dei nati dal 1942 al 1961 (cioè dai 60 anni ai 79), e un’apertura graduale per biennio per i nati negli anni successivi senza patologie (il 13 aprile sono state aperte le prenotazioni per i nati nel 1960-61 il 30 aprile quelle per i nati nel 1962-63 e il 4 maggio quelle per i nati nel 1964 e 1965). I fragili hanno altri percorsi dedicati.

Liguria

Non ci hanno risposto ma si apprende dal sito che il 22 aprile è stata aperta la possibilità di prenotazione online per le persone dai 60 ai 64 anni, e sempre dal sito si legge che da da martedì 11 maggio potranno prenotare le persone under 60 con fragilità e le persone 55-59 anni, da martedì 18 maggio i 50-54 enni, da martedì 8 giugno i 45-49 enni, e da martedì 15 giugno i 40-44 enni. Attenzione: si precisa che il portale aprirà sempre alle 23 del giorno prima. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale però la data dell’11 maggio potrebbe essere in bilico.

Lombardia

Non abbiamo avuto risposte da Regione Lombardia, ma si apprende che alla mezzanotte del 22 aprile sono state aperte le vaccinazioni per la fascia 60-64 anni e per gli under 60 fragili. Secondo quanto ipotizzato dal Presidente Fontana in una dichiarazione rilasciata alla stampa, se dovessero arrivare le forniture annunciate per il 5 maggio, già dal 6 maggio potrebbe essere impostata la prenotazione per under 60 non fragili.

Marche

È l’unica regione che ci ha risposto allegando anche un documento ufficiale (che avevamo richiesto nella email) e il Piano Strategico ed Operativo Vaccini Anti Sars-CoV-2 della Regione Marche, sebbene del 29 marzo 2021, cioè prima dell’ordinanza 6 del 9 aprile. In sintesi si apprende che la popolazione di età 16-59 anni che si stima siano circa 828.936, potranno prenotarsi sulla piattaforma del sistema Poste e saranno vaccinati presso i Punti Vaccinali di Popolazione il cui avvio è previsto dal mese di luglio compatibilmente con la fornitura di vaccini.

Molise

Il 21 aprile ci è stato risposto che da informazioni a disposizione del nostro Ufficio, la Regione Molise non ha attuato nessun programma a favore della popolazione 60-69.

Piemonte

Ci è stato risposto che lunedì [26 aprile, ndr] partiranno le preadesioni per i soggetti fragili tra i 16 e i 59 anni, che si inizierà a vaccinare una volta finite le somministrazioni per gli over 80, 70enni e vulnerabili. Il resto degli under 60 sarà chiamato alla preadesione da maggio in base alle fasce di età. Le prenotazioni online per i 60-69 anni sono già state aperte l’8 aprile e stanno prendendo il via le somministrazioni da parte del proprio medico di base se ha aderito alla campagna, oppure presso i centri vaccinali territoriali. A patto che i primi abbiano già terminato di vaccinare i propri assistiti che appartengono alle altre categorie e face d’età, e che in una determinata area territoriale si sia già finito di vaccinare gli over 70.

Puglia

Il calendario vaccinale regionale pubblicato sul sito riporta come data di avvio delle somministrazioni per i 60-69 enni il 26 aprile e per gli under 60 con patologie il 3 maggio 2021.

Sardegna

La regione Sardegna non ci ha risposto ma si apprende dal sito che attualmente è stata aperta la possibilità di prenotazione ai nati dal 1942 al 1961 in possesso di un codice di esenzione, pur non essendo in elevata fragilità.

Sicilia

Ci hanno risposto che la Regione Siciliana non ha ancora un Piano con la data di apertura perché deve essere la Struttura commissariale nazionale a dare indicazioni su quando poter avviare le vaccinazioni per gli under 60. Comunque, in via previsionale, contiamo di terminare la fascia over 60 e fragili entro il mese di maggio.

Toscana

Non ci hanno risposto ma si apprende dalla stampa che dal 5 maggio la Toscana aprirà le prenotazioni per i vaccini per le persone tra i 65 e i 69 anni tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it che resterà aperta fino all’esaurimento di 10mila dosi di vaccino messe a disposizione.

Trentino Alto Adige

Si apprende da ANSA che dalle ore 20 di lunedì 26 aprile possono prenotare il vaccino, attraverso il Cup-online, i nati tra il 1957 e il 1961, e le somministrazioni dovrebbero partire già il 27 aprile. In Alto Adige al via gli under 60 con malattie croniche.

Valle d’Aosta

Il 21 aprile ci è stato risposto dalla regione che Ufficio stampa dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, provvederà a inviare quanto da lei richiesto. A oggi non abbiamo avuto notizie.

Veneto

Il 23 aprile ci è stato risposto che “la popolazione under 60, secondo le attuali previsioni, dovrebbe essere vaccinata a partire dalla settimana 24-30 maggio. Al momento non c’è un documento ufficiale, c’è solo il piano che il Presidente ha presentato oggi in conferenza stampa.” Il 29 aprile sono iniziate le somministrazioni agli over 60, che stando a quanto ha dichiarato il Presidente Zaia, dovrebbero terminare per metà maggio.

Umbria

Non ci hanno ancora risposto ma stando a quanto si legge dal sito aggiornato al 25 aprile È SOSPESA la prenotazione della prima dose (verrà garantita la seconda dose) per i 60-69 enni e altre categorie a seguito dell’ordinanza nazionale n.6/2021 della Struttura Commissariale.