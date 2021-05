Ora che le campagne vaccinali contro il Covid-19 sono partite da diverso tempo un po’ ovunque, per quanto a ritmi molto diversi nelle varie nazioni, viene naturale chiedersi come andranno le cose nei prossimi mesi. Quando torneremo alla normalità, e in che modo? Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Infectious Diseases da parte di alcuni epidemiologi inglesi ha provato a mettere in campo alcuni scenari, basati su modelli matematici, per capire come potrebbe evolversi l’epidemia in un periodo in cui si intrecciano un numero crescente di persone vaccinate, nuovi casi, e allo stesso tempo la possibilità di alleggerire alcune delle misure di chiusura.

La conclusione principale è che nel breve termine i programmi di vaccinazione difficilmente basteranno da soli a contenere interamente un virus altamente trasmissibile come SARS-CoV-2, soprattutto se parliamo di varianti che contagiano molto più facilmente come quella ormai dominante in molte nazioni (Italia inclusa). Una riapertura troppo rapida, inoltre, porterebbe rischi concreti di nuove gravi ondate e dunque al potenziale sovraccarico del sistema sanitario e a un elevato numero di nuovi decessi. Per ridurre questo rischio, concludono autori e autrici, è necessario allentare le restrizioni solo gradualmente e fare in modo che i vaccini raggiungano rapidamente il maggior numero di persone possibile. Link all’articolo integrale su 24+ lo trovate qui.