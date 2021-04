Un calo del 75% in Italia, del 70% in Germania, del 19% in Francia. In un’Europa alle prese con la pandemia da nuovo coronavirus, nel 2020 sono calate anche le richieste di asilo politico. Lo affermano i dati sui First-time asylum applicants, ovvero coloro che per la prima volta chiedono protezione internazionale alle cancellerie europee, pubblicate nei giorni scorsi da Eurostat, l’istituto europeo di statistica. Anche l’immigrazione, in altre parole, ha subito gli effetti della pandemia.

Per capire meglio cosa sia accaduto lo scorso anno, Infodata ha calcolato la media delle richieste presentate nel quinquennio compreso tra il 2015 ed il 2019. Quindi lo ha raffrontato con il numero di quelle registrate lo scorso anno, calcolando la variazione percentuale. E, come si vede dal grafico, in 20 dei 27 paesi dell’Unione europea si è registrato un calo delle domande di asilo politico. Si tratta, come facile intuire, di quelli rappresentati da una barra grigia nell’infografica che apre questo pezzo. Mentre quelli in rosso hanno invece registrato un incremento.

Beninteso, si tratta di valori percentuali. La situazione in numeri assoluti é rappresentata nel grafico a bolle. Cliccando su una delle barre apparirà un tooltip, che mostrerà il valore della variazione percentuale, così come le richieste di asilo politico ricevute nel 2020 e la media di quelle del quinquennio precedente. Ma soprattutto si evidenzierà nel grafico a bolle quella che rappresenta il numero assoluto delle richieste di protezione internazionale ricevute lo scorso anno.

Si scopre così ad esempio che la Romania, che è la nazione che ha visto maggiormente crescere l’immigrazione che passa attraverso i canali dell’asilo politico, è in realtà passata da una media di poco più di 2mila richieste l’anno a 6mila. Un aumento significativo sul piano percentuale, ma che pone Bucarest ancora molto lontana da Berlino, che lo scorso anno ha registrato 102mila richieste di protezione internazionale.

Sono invece 21mila le istanze ricevute dalla Farnesina, che in media nei cinque anni precedenti ne ha gestite 84mila l’anno. E che lo scorso anno ha registrato il quarto più elevato calo percentuale su base europea.