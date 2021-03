Iniziano il 29 marzo contro Portogallo, Moldavia, Islanda, Inghilterra e Nord Irlanda le qualificazioni agli Europei di calcio UEFA eEuro 2021, il torneo europeo virtuale di calcio di Pro Evolution Soccer (Pes) che si gioca su Playstation 4. Parliamo di eSport, di videogiochi elettronici competitivi e di calcio. Le simulazioni sportive sono paradossalmente una disciplina minore come spieghiamo qui sul Sole 24 Ore. Eppure, il calcio con il controller è sempre il calcio, lo sport più popolare d’Italia e nella sua declinazione videoludica più popolare (Fifa) il videogioco più venduto da più di un decennio. Con Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, sardo, cyberatleta e campione d’Europa con la eNazionale Timvision Pes proviamo a capire come andrà a finire. Per l’Italia e per lui, più nello specifico. Con Think, Tally, Talk un esperto di eSport (e non solo) Luca Forte giornalista di Multiplayer. Buona visione.

Ps Gli azzurri giocheranno in diretta su Twitch i primi match ufficiale della competizione a partire dalle 16:45, non perdetevi il debutto dei Campioni d’Europa! Se dovessimo qualificarci come prima del girone andremmo direttamente alla fase finale a Wembley dal 9 al 10 luglio, se dovessimo arrivare secondi, invece, ci sarebbero ulteriori ripescaggi a maggio.

