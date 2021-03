Partiamo dai gattini che volano. Nyan Cat è una gif animata da 8 bit diventa un meme di internet una decina di anni fa e battuta la scorsa settimana all’asta per quasi mezzo milione di dollari. Suo malgrado è diventata uno dei simboli della crypto-arte che non è altro che la vecchia arte digitale oggi resa preziosa dalle tecnologie di validazione della blockchain che permettono l’esistenza di criptovalute come Bitcoin e Ethereum. Partiamo quindi da Nyan Cat per parlare con Vito Lops, giornalista finanziario del Sole 24 Ore di bitcoin, del perché, per esempio, grandi aziende come Tesla e Oracle li stanno acquistando. Di come sono diventati ai tempi del Covid-19 un bene rifugio come l’oro o le pietre preziose e del perché ora che un bitcoin vale quasi 50mila dollari sarà difficile farli sparire. Nel corso della puntato abbiamo anche parlato di come una valuta decentralizzato potrebbe convivere con le banche centrali e del futuro degli Stati nazione, di proprietà e di cryprtovalute.

Ps. E no, non chiedeteci più chi è Satoshi Nakamoto. Non lo sappiamo. Davvero. Giuro.

