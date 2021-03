La rivista specializzata Tuttoscuola ha provato a stimare il numero di studenti che da lunedì 8 marzo potrebbero restare a casa per effetto delle nuove misure varate dal Governo.

6 milioni

Gli studenti in DaD dall’8 marzo. Sarebbero oltre 6 milioni di studenti chiamati a riprendere la Dad ( lezioni da casa), se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Il doppio rispetto agli oltre 3 milioni di alunni che dallo scorso 1° marzo risultano in DaD. Per questa stima Tuttoscuola dice di avere usato i dati messi a disposizione dalla Fondazione Gimbe (che ha rilevato l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti sul territorio nazionale), calcolando, regione per regione, il numero di alunni per ordine e grado di scuola che per la collocazione in zona rossa o in territori con elevato indice di contagi potrebbero tornare a seguire le lezioni da casa. I dati comprendono anche circa 957 mila bambini di scuola dell’infanzia.

73%

Gli alunni delle scuole statali in Dad. Come si legge nel sito, Circa tre quarti (il 73%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie saranno impegnati nella didattica a distanza. Una “scuola diffusa” nelle case di circa 6 milioni di famiglie italiane.

2.271.803

Studenti in presenza. In presenza (con la consueta alternanza del 50% per gli studenti delle superiori) vi sarebbero 2.271.803 alunni in presenza a scuola

Le regioni interessate da questa chiusura totale che andrebbero ad aggiungersi alle situazioni già note sono la Lombardia con 1.401.813 alunni in DaD, la Campania con 944.993, l’Emilia Romagna con 620.423, la Puglia con 585.344, il Piemonte con 573.231, la Toscana con 504.616, le Marche con 212.161, la Liguria con 189.785, il Friuli VG con 156.003 e l’Umbria con 119.177. A queste vanno aggiunti alcuni comuni laziali tra cui anche la provincia di Frosinone.