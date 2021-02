Ricorda vagamente Pitfall un gioco degli anni Ottanta dei tempi dell’Atari ma nelle intenzioni vuole parlare ai giovanissimi della Generazione Z. Si chiama “Reset Earth: One “, è un videogioco per educare sul ruolo fondamentale dello strato di ozono nella protezione del Pianeta. Tecnicamente è una app per smaprtphone Android e iOs, mentre il gioco è platform che combina stile grafico retrò e opere d’arte disegnate a mano in cui i giocatori sbloccando puzzle apprendono come proteggere il Pianeta. Promosso dal Segretariato per l’Ozono delle Nazioni Unite il videogioco è parte di un progetto partito il 24 gennaio in occasione della Giornata mondiale dell’istruzione con un cortometraggio di animazione dal titolo Reset Earth: One Ozone. One Planet. One Chance, disponibile su YouTube.

Il gioco è didascalico nel messaggio e forse un po’ troppo semplicistico per intrattenere un esponente della generazione Z. Per veicolare messaggi o provare a insegnare qualcosa i giochi non devono essere un pure pretesto altrimenti l’effetto è quello di mettere la star o il cantante famose all’inizio di un convengo per attirare più pubblico. Tuttavia, l’iniziativa conferma quanto l’uso dell’interattività videoludica non sia più un percorso sperimentale per pochi visionari. Come Info Data abbiamo seguito e seguiamo i newsgame e non solo. E continueremo a farlo. A prescindere dal messaggio.

