Israele il 6 gennaio ha già vaccinato il 17% della popolazione che rappresenta il più alto tasso di immunizzazione al mondo: E’ quanto risulta dai dati del portale Our World in Data, frutto di una collaborazione con l’Università di Oxford e che misura il numero di persone che hanno ricevuto una prima dose del vaccino Covid. Nello specifico, Israele registra un tasso di 17,14 dosi per 100 abitanti, seguito da Emirati Arabi (8,35) Bahrein (3,49) e Stati Uniti (1,46). L’Italiacon oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Posto che non è una corsa e non va raccontata come tale, proviamo a spiegare come si può monitorare lo stato di immunizzazione del globo.

Ad oggi non esiste un database globale che raccoglie i dati in forma aggregata sui tassi di vaccinazione COVID-19. In Europa l’European Center for disease prevention and control (Cdc) tiene traccia delle politiche di vaccinazione ma non esiste per il Covid-19 un aggregatore unico. Our World in Data ha costruito una pagina che aggiorna su base settimanale sui tassi di vaccinazione offrendo qui su Gitub accesso ai dati con licenza Cc By 4.0 sull’intero dataset legato al Covid-19 (morti, positivi, ospedalizzazione ecc). L’infografica che vedete sopra e sotto è presa dal loro sito e si aggiorna automaticamente.

A proposito dei dati sui vaccini in Italia?

Come abbiamo raccontato su Infodata nella serie Cronaca critica della diffusione dei dati ancora una volta grazie all’associazione onData che già aveva aperto la dashboard con i dati sui contagi in Lombardia, il 4 gennaio siamo stati in grado di costruire una mappa che si aggiornerà quotidianamente per dare conto ai lettori dell’andamento della campagna vaccinale. Il colore dei territori delle singole regioni varia dall’arancione all’azzurro a mano a mano che ci si avvicina alla copertura del 100% della popolazione, calcolata a partire da dati Istat.

Alcuni giorni dopo l’iniziativa di Ondata Developers Italia, gruppo di lavoro creato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’Agenzia per l’Italia digitale, su GitHub ha reso disponibili i dati in formato aperto e con una licenza che ne consente il riutilizzo. Prima c’era solo la dashboard con i grafici interattivi .

E per monitorare gli altri vaccini? Ecco un po’ di link dal Ministero della Salute all’Oms per tenere traccia degli altri vaccini.