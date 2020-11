Il 2020 è stato un anno importante per i social network. A causa della pandemia che ci ha rinchiuso in casa e limitato i nostri spostamenti, tutto il mondo ha passato più tempo sui social per ozio, lavoro o per condividere e leggere notizie. In Italia, la situazione non è differente: confrontando i dati di accesso dei vari social in Italia, abbiamo scoperto che negli ultimi 12 mesi gli utenti dei social network sono aumentati di ben 4 milioni e che tutte le piattaforme social, nessuna esclusa, hanno visto un incremento dei loro utenti attivi. Il boom di utenti ha coinvolto anche piattaforme social che erano in leggero declino prima della pandemia da Coronavirus. Durante questo periodo, prendendo come esempio Twitter, vediamo che questa è stata in realtà una delle piattaforme con la maggior crescita del numero di utenti: +24% in 12 mesi. La vera novità dell’anno si è però rivelata essere TikTok con un +457% di nuovi utenti in soli 9 mesi.

Ma quanto siamo connessi ai social?

Di media, un italiano passa ogni giorno quasi due ore sui social (un’ora e 57 minuti per essere esatti), e il 98% delle persone vi accedono da smartphone. I social però portano in sé un serio pericolo per l’informazione: le fake news. Infatti nella nostra ultima analisi sulle fake news in Italia abbiamo scoperto che i social network, ed in particolare Facebook, sono il motore che genera il maggior numero di visite ai siti di notizie false. Ad esempio, la fake news più condivisa negli ultimi 12 mesi ha ottenuto ben 720’000 condivisioni, generate quasi totalmente su Facebook. Nell’infografica che segue potrete consultare le statistiche più importanti relative ai social network e alle fake news in Italia.

Testo e info di Matteo Gasparello esperto di content marketing e Seo

